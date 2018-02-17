Алексей Чистяков: "Слова Ковальчука ударили по самолюбию хоккеисток"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после первого в истории страны выхода в 1/2 финала Олимпиады сказал, что резкие высказывания форварда мужской сборной Ильи Ковальчука пошли в плюс его подопечным. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".

- Каждый имеет право сам высказывать свое мнение, - цитирует "Р-Спорт" Чистякова. - Меня эти слова нисколько не зацепили. Но девчонкам это ударило по самолюбию, но пошло только в плюс.

Съездили вчера на хоккей (мужская сборная России разгромила Словению со счетом 8:2. - Прим. "СЭ"). Девчонки посмотрели некоторые моменты, как играет наша команда. Два гола сегодня забили в похожих ситуациях. Увидели, как Капризов забивает.

Напомним, в полуфинале олимпийского турнира россиянки сыграют с Канадой. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 7.10 по московскому времени.