Алексей Чистяков: "Слова Ковальчука ударили по самолюбию хоккеисток"

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после первого в истории страны выхода в 1/2 финала Олимпиады сказал, что резкие высказывания форварда мужской сборной Ильи Ковальчука пошли в плюс его подопечным. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".
- Каждый имеет право сам высказывать свое мнение, - цитирует "Р-Спорт" Чистякова. - Меня эти слова нисколько не зацепили. Но девчонкам это ударило по самолюбию, но пошло только в плюс.
Съездили вчера на хоккей (мужская сборная России разгромила Словению со счетом 8:2. - Прим. "СЭ"). Девчонки посмотрели некоторые моменты, как играет наша команда. Два гола сегодня забили в похожих ситуациях. Увидели, как Капризов забивает.
Напомним, в полуфинале олимпийского турнира россиянки сыграют с Канадой. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 7.10 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180217/1132744768.html
POLTOS
Вопрос может быть только один: сколько пропустят послезавтра, если меньше пяти, значит прогресс.
11:39
warning_CSKA_is_here
Есть мнение... Смешной формат: три разгромных поражения в группе и ты в плэй офф. Одна победа и ты в полуфинале. Таким Макаром ещё два раза пролетим - и уже успех - мы четвертые))) Так держать. /// так и будет) одна победа - а уже четвертые
11:31
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Кови скажет, шо у канадок буфера больше, и тогда наши заведутся)))
10:29
Vamphyri
Пусть Илюха ещё что-нибудь им обидное брякнет. Глядишь и до медалей доползут)
10:10
Есть мнение...
Смешной формат: три разгромных поражения в группе и ты в плэй офф. Одна победа и ты в полуфинале. Таким Макаром ещё два раза пролетим - и уже успех - мы четвертые))) Так держать.
09:56