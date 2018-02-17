09:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Алексей Чистяков: "Слова Ковальчука ударили по самолюбию хоккеисток"

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Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков после первого в истории страны выхода в 1/2 финала Олимпиады сказал, что резкие высказывания форварда мужской сборной Ильи Ковальчука пошли в плюс его подопечным. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".

- Каждый имеет право сам высказывать свое мнение, - цитирует "Р-Спорт" Чистякова. - Меня эти слова нисколько не зацепили. Но девчонкам это ударило по самолюбию, но пошло только в плюс.

Съездили вчера на хоккей (мужская сборная России разгромила Словению со счетом 8:2. - Прим. "СЭ"). Девчонки посмотрели некоторые моменты, как играет наша команда. Два гола сегодня забили в похожих ситуациях. Увидели, как Капризов забивает.

Напомним, в полуфинале олимпийского турнира россиянки сыграют с Канадой. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 7.10 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180217/1132744768.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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POLTOS

Вопрос может быть только один: сколько пропустят послезавтра, если меньше пяти, значит прогресс.

11:39

warning_CSKA_is_here

Есть мнение... Смешной формат: три разгромных поражения в группе и ты в плэй офф. Одна победа и ты в полуфинале. Таким Макаром ещё два раза пролетим - и уже успех - мы четвертые))) Так держать. /// так и будет) одна победа - а уже четвертые

11:31

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Кови скажет, шо у канадок буфера больше, и тогда наши заведутся)))

10:29

Vamphyri

Пусть Илюха ещё что-нибудь им обидное брякнет. Глядишь и до медалей доползут)

10:10

Есть мнение...

Смешной формат: три разгромных поражения в группе и ты в плэй офф. Одна победа и ты в полуфинале. Таким Макаром ещё два раза пролетим - и уже успех - мы четвертые))) Так держать.

09:56

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