Александр Юдин: "Немцам рано брать олимпийское золото, а мы по нему давно соскучились"

Бывший защитник сборной России Александр Юдин считает, что нападающий российской команды Никита Гусев был лучшим игроком финального матча с Германией (4:3 ОТ) на Олимпиаде в Пхенчхане. Его шайба в конце основного времени встречи позволила России избежать поражения.

– Почему финальной матч получился таким трудным?

– Мы последние пять минут не доиграли, когда выигрывали 2:1. Надо было играть 1:4, построже. А мы все преимущество растеряли, а потом как обычно бывает, создаем себе проблемы и успешно их решаем.

– Ожидали от немцев такого сопротивления?

– Я думал, что два периода будет равная игра, а потом за счет нашей хоккейной хитрости мы их обыграем. А получается, мощь немецкой атаки сломила нашу сборную, и в конце как обычно случилось хоккейное чудо. Канадцы уже знают, что с русскими нельзя расслабляться, что мы опять, как обычно забьем шайбу, которая не забивается. Для немцев это хороший опыт. Им еще рано брать олимпийское золото, а мы уже давно соскучились.

– Что скажете об игре Гусева?

– Это его лучший матч. Он взял на себя лидерские обязанности и забросил две шайбы, плюс отдал две передачи. Он игра как надо: и пас отдавал один в ноль, и боролся неожиданно, при том, что у него слабая скорость. А на Олимпиаде он показал, что добавил в этом компоненте. Я очень рад за Дацюка, что он наконец-то завоевал олимпийское золото и стал величайшим игроком. И за Илью Ковальчука. Это пятая Олимпиада и есть золотые медали. Можно спокойно заканчивать карьеру прямо вдвоем на хорошей ноте, после взятия Кубка Гагарина.

– Гусев – лучший игроки финального матча?

– Да. Понятно, что там хоккеистов пять-шесть играли как надо, но мы заслуженно стали лучшими. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Германия