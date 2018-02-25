Александр Овечкин: "Мужики, красавцы! Принесли победу стране! Молодцы"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин через Инстаграм порадовался победе сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
- Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы, - написал Овечкин.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Основной
Это олимпиада доказала, что овечкин врун!!
04:32
Thomas_Boy_
PutinTeam, Саша, PutinTeam!
02:08
igogohruhru
Если предположить что Овечкин таки приехал, то где бы он играл? Знарок не дал бы ему играть ниже 2 звена. Значил либо Ковальчук либо Гусев играли бы в 3-4м. Ковальчук тоже в общем неприкасаемый товарищ, значит не было бы именно Гусевa, а также его 12 очков, гола на последних минутах 3 тайма, паса в овертайме? Смог бы Овечкин быть таким же результативным?
01:41
Russky
Mon65, согласен полностью! С победой!
23:34 25 февраля
ksuxa
Есть мнение... Слава Богу, что не было Овечкина, а то бы точно продули. - да..как обычно.. в сборной у него ничего не получалось.
23:10 25 февраля
Mon65
Werewolf Весёлый℗ я же говорил: русофоб - это не диагноз, русофоб - это свидетельство о смерти))____как и ватник )--------Вот ты где вылез. Наших даже не поздравил с Победой. Уверен, что болел за немцев (чехов, американцев). Персональный Овечкиноненавистник. Иди поплачь к своей Кросбайке, что русские стали чемпионами. Овечкин в возрасте Капризова НХЛовскую сборную команду Канады отправил домой с Олимпиады в Турине с позором. А для него Овечкин ничего не сделал. Не надо твоего ложки дегтя на нашем Празднике жизни (на нашей Победе). А Саня в сборную, по первому зову, иногда даже больной приезжает и все время он остается Овечкиным, привлекая сотни местных болеть за Россию.
22:07 25 февраля
Tribunal Z
Овечкин больше всех орал что при любом раскладе поедет играть на Олимпиаду, даже если НХЛ запретит. Что в итоге? В итоге променял он Россию и Олимпиаду на американские деньги. Он ещё долго икать будет вспоминая это.
21:58 25 февраля
Werewolf
Весёлый℗ я же говорил: русофоб - это не диагноз, русофоб - это свидетельство о смерти))____как и ватник )
21:27 25 февраля
Werewolf
Весёлый℗ все знают, что трёхкратный чемпион мира Овечкин, например, на победном ЧМ-2008 был включен в символическую сборную турнира, на победном ЧМ-2012 признавался лучшим игроком, а на победном ЧМ-2014 привёл сборную России к золотым медалям уже в качестве её капитана, набрав за 9 игр 11 очков._______Ага, только ты забыл сказать что Плотников набрал за 10 игр 12 очков, Зарипов 13, Тихонов вообще 16. Вот кто и привел к победе )))
21:25 25 февраля
fanat10
Четверо в поле, а один в левом круге вбрасывания. Угадайте кто это? Пусть работает на свою личную статистику за океаном.
21:24 25 февраля
Werewolf
Весёлый℗ все знают, что трёхкратный чемпион мира Овечкин, например, на победном ЧМ-2008 был включен в символическую сборную турнира, на победном ЧМ-2012 признавался лучшим игроком_____Что простите???? В 2012 году, когда Малыч в одиночку всех рвал Овечкин лучший игрок???? Жесть ))))) НИКОГДА он не был лучшим игроком турнира в составе сборной )))) Учи матчасть ))) Научились клонировать ники, еще бы ум клонировали ))))
21:22 25 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Ну, ещё один шанс у Саши будет. Будет достоин - станет ОЧ.
20:45 25 февраля
Весёлый℗
я же говорил: русофоб - это не диагноз, русофоб - это свидетельство о смерти))
20:38 25 февраля
Весёлый℗
все знают, что трёхкратный чемпион мира Овечкин, например, на победном ЧМ-2008 был включен в символическую сборную турнира, на победном ЧМ-2012 признавался лучшим игроком, а на победном ЧМ-2014 привёл сборную России к золотым медалям уже в качестве её капитана, набрав за 9 игр 11 очков. аура у него такая что ли)
20:37 25 февраля
Углем топим
Шура, а ведь ты мог быть среди них. Но бабло и любовь к янки взяли свое. Иди и требуй у бетмена компенсацию, за неполученную бэху)))
20:26 25 февраля
Джон....Сильвер
Ни разу Овечкин не зажигал в сборной. Это в разные годы делали Ковальчук, Семин, Радулов, Малкин, сейчас Гусев явился мессией сборной РФ, но Саня нет. Аура у него такая что ли? Вроде лучший, но...
19:50 25 февраля
Honest Spartak
Антон Шипулин гений биатлона === Коммент Я_Знаю_Историю относится к высказыванию Овечкина о сборной. Что не так-то?)
19:49 25 февраля
Есть мнение...
Слава Богу, что не было Овечкина, а то бы точно продули.
19:30 25 февраля
Антон Шипулин гений биатлона
Я Знаю Истори а почему Ови не приехал? ================= А почему ты пишешь этот коммент сейчас, а не в начале ОИ? Только сейчас заметил? Или снова набросить захотелось?
19:23 25 февраля
Я Знаю Историю
а почему Ови не приехал? он же себя пяткой в грудь бил, что ему по фиг на все запреты и он за страну что угодно сделает. За свои слова нужно отвечать, а не только в партии вступать интернетные
19:07 25 февраля
Mon65
Я думаю, что и при НХЛовцах в этом году у нас были шансы выиграть у канадцев. Такая у нас Банда собралась. Саня, надеюсь, что у тебя шанс еще будет выиграть Олимпиаду!
18:05 25 февраля
ALIV68
Что обидно то? Не нужно было щёлкать. Фетисов сказал что прилететь имели возможность, но было принято такое решение. Но в целом я рад, что их не было. К сожалению, приглашают, приглашают звёзд, а толку мало, что прошлую Олимпиаду протюхали, а сколько Чемпионатов мира не выиграли с этим звёздами. И не так уж много Овечкин забивал. Шуму много, все на него пасуют, докатывается с большой скоростью до ворот, да толку мало. Так и продолжается весь период. К сожалению, нужно признать, что особой эффективности в их приезде я не усмотрел. Я даже сейчас подумал, а смогли бы мы выиграть Олимпиаду с этими "звёздами". Не получилось бы точно также, как и в предыдущие чемпионаты.
17:48 25 февраля
sava_
Обидно,что Саня врядли станет ОЧ.. А так конечно, от души наших парней с победой!!!
17:42 25 февраля