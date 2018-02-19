Александр Медведев: "На месте Ковальчука выиграл бы еще пару Кубков Гагарина"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что Илья Ковальчук забрасывает важные шайбы и показывает, для чего он остался в КХЛ. По его словам, форвард правильно поступил, когда он решил вернуться в Россию.

– Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре в Корее. Чувствуете, что у него "поперло"?

– Илья не случайно не поехал в НХЛ – хотел выступить на Олимпиаде. Думаю, он показывает своей игрой, для чего остался. И снова забивает, когда это нужно.

– То есть, он правильно поступил, когда поддался на ваши уговоры вернуться в Россию?

– Считаю, что правильно. Потому что он пережил и триумф, и отстранение от игр. Доказал, что он настоящий мужик и настоящий мастер.

– Когда его отстраняли, вам не казалось, что его время в России, может быть, закончилось?

– Думаю, если не до сорока, то до 37 лет Илья точно будет играть на высшем уровне (15 апреля Ковальчуку исполнится 35 лет. – Прим. "СЭ"). Можно брать пример с Дацюка, который вышел на пик своей формы.

– Кто может стать лидером этой сборной? Ковальчук сможет повторить свои геройства времен Квебека-2008?

– Считаю, что у нас все ребята готовы взять игру на себя. Все они герои, все они гусары. Главное, чтобы на баррикаду шли вместе.

– Все говорят, что отъезд Ильи в НХЛ после этого сезона неизбежен.

– Я так не считаю. А на его месте выиграл бы еще пару Кубков Гагарина. Но давайте дождемся конца Олимпиады, надеюсь, победного, а потом посмотрим, кто и где будет играть. (Игорь РАБИНЕР)