Александр Медведев: "На месте Ковальчука выиграл бы еще пару Кубков Гагарина"

Первый президент КХЛ Александр Медведев в интервью "СЭ" отметил, что Илья Ковальчук забрасывает важные шайбы и показывает, для чего он остался в КХЛ. По его словам, форвард правильно поступил, когда он решил вернуться в Россию.
– Илья Ковальчук побил рекорд Павла Буре в Корее. Чувствуете, что у него "поперло"?
– Илья не случайно не поехал в НХЛ – хотел выступить на Олимпиаде. Думаю, он показывает своей игрой, для чего остался. И снова забивает, когда это нужно.
– То есть, он правильно поступил, когда поддался на ваши уговоры вернуться в Россию?
– Считаю, что правильно. Потому что он пережил и триумф, и отстранение от игр. Доказал, что он настоящий мужик и настоящий мастер.
– Когда его отстраняли, вам не казалось, что его время в России, может быть, закончилось?
– Думаю, если не до сорока, то до 37 лет Илья точно будет играть на высшем уровне (15 апреля Ковальчуку исполнится 35 лет. – Прим. "СЭ"). Можно брать пример с Дацюка, который вышел на пик своей формы.
– Кто может стать лидером этой сборной? Ковальчук сможет повторить свои геройства времен Квебека-2008?
– Считаю, что у нас все ребята готовы взять игру на себя. Все они герои, все они гусары. Главное, чтобы на баррикаду шли вместе.
– Все говорят, что отъезд Ильи в НХЛ после этого сезона неизбежен.
– Я так не считаю. А на его месте выиграл бы еще пару Кубков Гагарина. Но давайте дождемся конца Олимпиады, надеюсь, победного, а потом посмотрим, кто и где будет играть. (Игорь РАБИНЕР)
Паласиос
Твоя любимая игрушка....Отрывайся.... Конская хоккейная лига....
23:39 19 февраля
Джон....Сильвер
Да купите уже своему СКА кубок Гагарина на 10 лет! Чего уж там! Всей стране смешно уже от вашей Лиги Идиотов!
20:57 19 февраля
AlCapone
Сравнение с Буре смешно вопреки любым цифрам
20:47 19 февраля
igorx70
На хрена нужена такая лига,где ее руководитель предлагает топовому игроку в подарок пару чемпионств абсолютно открытым текстом?А что другим делать???
20:45 19 февраля
Есть мнение...
Даже язвить не стану, Хряк и Boy_ все сказали!)
20:40 19 февраля
Thomas_Boy_
Конкурс "Самый глупый" с участием Медведева, Чернышенко и Мутко я бы смотрел, не отрываясь.
20:16 19 февраля
poloskun
Открытым текстом, даже не скрывает. Анисимов, Оленин и Буланов - вперёд!
20:09 19 февраля