Александр Барабанов: "Потрясающие ощущения от шайбы на Олимпиаде"

Российский нападающий Александр Барабанов, забросивший одну из шайб в ворота сборной Словении (8:2) в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане, отметил, что главное – успех команды.

– Ощущения после заброшенной шайбы у меня потрясающие, но главное, чтобы побеждала команда. – отметил Барабанов. - Даже не знаю, можно ли считать мой гол везением. Приятно, что столько забили – это придает уверенности команде

– Две пропущенных шайбы смазали впечатление?

– Да, хотелось, чтобы наши вратари ушли с "сухарями". (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь