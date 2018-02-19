08:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

У претендентки на золото обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде (18+)

Сегодня. Пхенчхан. Габриэла ПАПАДАКИС и Гийом СИЗЕРОН. Фото REUTERS
Сегодня. Пхенчхан. Габриэла ПАПАДАКИС и Гийом СИЗЕРОН. Фото REUTERS
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Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане​ испытывала проблемы со своим костюмом. При выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.

Момент был запечатлен фотографами всего мира, а также воспроизведен в замедленной съемке по телевидению. Пара в итоге показала второй результат, набрав 81,93 балла. По сообщениям СМИ, Пападакис на этой неделе уже испытывала проблемы со своим костюмом.

- Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, - отметила Пападакис.

Напомним, на этой Олимпиаде проблемы со своим костюмом также испытывала корейская фигуристка Мин Ю Ра. По ходу короткого танца в командном турнире ей также пришлось поправлять свой топ

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Penziak

Разве это грудь... Не сосок - а родинка. Такую и впрямь показывать стыдно.

12:38

Бах-Родченков союз 321

Не ну нос виден,прыщ не очень

12:23

bond1951

а грудь то где...........

12:16

MrSNik

Да, Пападакис просто пападакис

11:04

КолобокКолобков

Надо-бы тест на гендорную принадлежность сдать этой грудастой...Там вон кадык торчит...

10:40

КолобокКолобков

Так и пишите- сосок...Груди то там нет в помине...

10:39

Несвин

Так я не понял у кого грудь то обнажилась? У мужика чтоль?

10:30

ростовский свин

да пацану явно подкачаться надо -жим от груди поделать ,с его весом думаю со штанги кг в 30 налдо начинать...ну а подругу вообще коментировать не хочеться....ну а сэ молодцы -новость суперспортивная...

10:06

rusfed 2.0

С красивой грудью в другие конкурсы уходят )

10:00

MVD1969

У Сизерона тоже грудь обнажилась. Тощая и волосатая, однако. И что?

09:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Мда. а-ха-ха грудь, это грудь подростка мальчика и к женской отношения не имеет. Но самое гнусное, что за это должны были обязаны выписать 1 балл дидакшена, за нарушение костюма, но этим блатным "поподакисам" все сходит с рук. ЛВК=лозон все купил

09:48

garrye95

Где-то за кадром захихикала фигуристка Семёнович))

09:46

ValeraK

Да, это очень стрессовый случай для участницы. Но не для зрителей, поскольку груди нет.

09:38

Lunatic Pride

Расходимся, товарищи, расходимся. Здесь не на что смотреть.

09:32

Жорик Вартанов

нос явно сексуальнее чем грудь)

09:29

Andre_Saratov

А танцует она здорово!

09:25

saber1

Где вы нашли грудь??

09:25

Andre_Saratov

18-

09:24

shur

Даже 18+ поставили за прыщик.

09:23

zent

У претендента обнажилась волосатая грудь. Вот так правильно.

09:22

maximus

Исправьте опечатку в название - "у претендента"

09:17

Lars Berger

Я вижу только нос.

09:17

Serenky25

Прыщик вскочил.

09:14

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