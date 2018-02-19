У претендентки на золото обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде (18+)

Француженка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, по ходу короткого танца на Олимпиаде в Пхенчхане испытывала проблемы со своим костюмом. При выполнении одного из элементов часть топа сильно задралась, обнажив грудь.
Момент был запечатлен фотографами всего мира, а также воспроизведен в замедленной съемке по телевидению. Пара в итоге показала второй результат, набрав 81,93 балла. По сообщениям СМИ, Пападакис на этой неделе уже испытывала проблемы со своим костюмом.
- Мой костюм раскрылся. Было тяжело. Такое случилось со мной впервые. Однако я старалась оставаться сфокусированной и хотела закончить программу без других эксцессов. Мой самый страшный кошмар произошел на Олимпиаде. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать, - отметила Пападакис.
Напомним, на этой Олимпиаде проблемы со своим костюмом также испытывала корейская фигуристка Мин Ю Ра. По ходу короткого танца в командном турнире ей также пришлось поправлять свой топ.
Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning– CBC Olympics (@CBCOlympics) 19 февраля 2018 г.
The clasp at the back of her halter snapped.
Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu
Penziak
Разве это грудь... Не сосок - а родинка. Такую и впрямь показывать стыдно.
12:38
Бах-Родченков союз 321
Не ну нос виден,прыщ не очень
12:23
bond1951
а грудь то где...........
12:16
MrSNik
Да, Пападакис просто пападакис
11:04
КолобокКолобков
Надо-бы тест на гендорную принадлежность сдать этой грудастой...Там вон кадык торчит...
10:40
КолобокКолобков
Так и пишите- сосок...Груди то там нет в помине...
10:39
Несвин
Так я не понял у кого грудь то обнажилась? У мужика чтоль?
10:30
ростовский свин
да пацану явно подкачаться надо -жим от груди поделать ,с его весом думаю со штанги кг в 30 налдо начинать...ну а подругу вообще коментировать не хочеться....ну а сэ молодцы -новость суперспортивная...
10:06
rusfed 2.0
С красивой грудью в другие конкурсы уходят )
10:00
MVD1969
У Сизерона тоже грудь обнажилась. Тощая и волосатая, однако. И что?
09:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Мда. а-ха-ха грудь, это грудь подростка мальчика и к женской отношения не имеет. Но самое гнусное, что за это должны были обязаны выписать 1 балл дидакшена, за нарушение костюма, но этим блатным "поподакисам" все сходит с рук. ЛВК=лозон все купил
09:48
garrye95
Где-то за кадром захихикала фигуристка Семёнович))
09:46
ValeraK
Да, это очень стрессовый случай для участницы. Но не для зрителей, поскольку груди нет.
09:38
Lunatic Pride
Расходимся, товарищи, расходимся. Здесь не на что смотреть.
09:32
Жорик Вартанов
нос явно сексуальнее чем грудь)
09:29
Andre_Saratov
А танцует она здорово!
09:25
saber1
Где вы нашли грудь??
09:25
Andre_Saratov
18-
09:24
shur
Даже 18+ поставили за прыщик.
09:23
zent
У претендента обнажилась волосатая грудь. Вот так правильно.
09:22
maximus
Исправьте опечатку в название - "у претендента"
09:17
Lars Berger
Я вижу только нос.
09:17
Serenky25
Прыщик вскочил.
09:14