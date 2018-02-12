У корейской фигуристки во время выступления на Олимпиаде в Пхенчхане слетел топ

Корейская фигуристка Мин Ю Ра, выступающая в паре с Александром Гамелиным, по ходу короткого танца в командном турнире Олимпиаде в Пхенчхане испытывала проблемы со своим костюмом. Его верхняя часть во время выступления слетала с плеча, и 22-летней фигуристке приходилось поправлять топ. Спортсмены набрали 51,97 балла и заняли девятое место по итогам короткого танца.
После выступления Мин Ю Ра поблагодарила зрителей и принесла им свои извинения.
– Несмотря на неполадки костюма, я получила огромное удовольствие от выступления на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить костюм к одиночным соревнованиям, – отметила фигуристка.
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Медальный зачет Олимпиады-2018
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