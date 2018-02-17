Татьяна Тарасова: "Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной"

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов Дмитрия Алиева и Михаила Коляды на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что Алиев по итогам двух видов программ стал седьмым, а Коляда восьмым.

– Выше быть наши не могли. Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной, – сказала Тарасова. – Непонятно, почему падение у них считается "сделано". У всех – "не сделано", а у них сделано. Если это "сделано", то я какая-то девочка. Все идет от тренировок, там то же самое. Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими. Будем надеяться, однажды это произойдет. Сейчас все говорят про азиатов – но извините, раньше азиатов что ли не было, во времена Ягудина и Плющенко? Что, азиаты тогда в тюрьме сидели всей страной? (Дмитрий СИМОНОВ)

Фигурное катание. Ханю выиграл золото. Коляда и Алиев упали

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018