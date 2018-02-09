Тарасова и Морозов - первые в короткой программе командного турнира Олимпиады

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе у пар в командном турнире на Олимпиаде-2018. Второе место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Замкнули тройку Алена Савченко и Бруно Массо из Германии.

Ранее Михаил Коляда стал восьмым после короткой программы у мужчин.

Пхенчхан (Корея)

Фигурное катание

Командный турнир

Пары

Короткая программа

1. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) - 80,92

2. Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) - 76,57

3. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) - 75,36

4. Алекса Симека/Крис Нерим (США) - 69,75

5. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 69,17

6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 68,49

7. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 67,62

8. Миу Сузаки/Рюити Кихара (Япония) - 57,42

9. Пэйдж Коннерс/Евгений Краснопольский (Израиль) - 54,47

10. Ким Кю Ен/Кам Алекс Кан Чан (Корея) - 52,10

Положение после двух видов программы: 1. Канада - 17 очков. 2. США - 14. 3. Япония - 13. 4. Россия - 13. 5. Израиль - 11. 6. Китай - 10. 7. Италия - 10. 8. Германия - 10. 9. Корея - 6. 10. Франция - 6.