Столбова не выступит на Олимпиаде, даже если получит приглашение

Тренер пары Ксения Столбова/Федор Климов Нина Мозер рассказала, что спортсменка не выступит на Олимпиаде-2018, даже если получит приглашение в последний момент. Она также добавила, что фигуристы не готовы выходить на старт после того униженного состояния, через которое они прошли.

Напомним, что Столбова не была допущена до Игр. Ее дело сейчас рассматривается в выездной панели CAS в Корее и в Федеральном суде Швейцарии.

– У Ксюхи день рождения сегодня, написала ей поздравление. Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер. – Понятно, что никаких решений в CAS и других судах не будет.

Олимпийский комитет России этим занимается, но дело в том, что Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что даже если в последний момент их допустят, то они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли.

Решение по апелляциям 47 спортсменов, в число которых входит Столбова, будет принято к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.