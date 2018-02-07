Столбова не выступит на Олимпиаде, даже если получит приглашение

Тренер пары Ксения Столбова/Федор Климов Нина Мозер рассказала, что спортсменка не выступит на Олимпиаде-2018, даже если получит приглашение в последний момент. Она также добавила, что фигуристы не готовы выходить на старт после того униженного состояния, через которое они прошли.
Напомним, что Столбова не была допущена до Игр. Ее дело сейчас рассматривается в выездной панели CAS в Корее и в Федеральном суде Швейцарии.
– У Ксюхи день рождения сегодня, написала ей поздравление. Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию, – приводит "Р-Спорт" слова Мозер. – Понятно, что никаких решений в CAS и других судах не будет.
Олимпийский комитет России этим занимается, но дело в том, что Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что даже если в последний момент их допустят, то они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли.
Решение по апелляциям 47 спортсменов, в число которых входит Столбова, будет принято к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180207/1132132005.html
Гаттузо Крут!!!!!!#!
К сожалению Ксюша за последний год сильно сдала, у нее развалилась вся техника. На всех турнирах у нее падения с прыжков, с выбросов и вообще плохо. Так что шансов у них не было. Хотя программы отличные и при чистом исполнении могли бороться за золото, но его вероятность была 1-2% не больше.
14:16
inspire
на месте любого из спортсменов поехал бы на ОИ только при реальном шансе на пьедестал, после вручения медали, на награждении, достал бы флаг и смотрел бы на дальнейший цирк )))
13:34
rusfed 2.0
Столбова всегда была, мягко говоря, неоднозначным персонажем, поэтому (снова) не удивлен
13:33
inspire
Деметрио А в чём они молодцы?! Так пусть тогда забирают свои жалобы из CAS, чтобы те не отвлекались на таких "патриотов"! А остальные пусть борются за свои права и за своё честное имя. А потом и в гражданских судах отбивают свою компенсацию. =================== а им не надо отстаивать свое имя и отбивать компенсацию?
13:31
Деметрио
А в чём они молодцы?! Так пусть тогда забирают свои жалобы из CAS, чтобы те не отвлекались на таких "патриотов"! А остальные пусть борются за свои права и за своё честное имя. А потом и в гражданских судах отбивают свою компенсацию.
13:20
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
Ай, молодца!!!! Наконец--то у человека мозги заработали, а не то место, на котором они сидят, слушая объявление баллов/очков соревновательных арбитров...
13:15
dv2205
считаю что не поддержав явно несправедливо отстраненных своих товарищей фигуристы стали предателями -- вашим видом спорта можно было надавить на мок -- правильно сказал Каминский - слишком сильно увлеклись ои и надо повышать статус чм а ои отдать молодым
13:12
oleg.bob
Молодцы! Уважение! В отличие от других...
13:06
Пятачок
Ксения большой молодец!!! Очень жалко, что она со своим партнером в одиночестве. Надо было всем нашим спортсменам бойкотировать эту парашную олимпиаду и обратиться с иском в международные суды по поводу безответственного, предвзятого и мошеннического руководства МОК и ВАДА по отношению к нашим спортсменам.
13:05