Столбова и Климов завершат карьеру после ЧМ-2018

Олимпийские чемпионы командного турнира по фигурному катанию на Играх-2014 в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов завершат карьеру выступлением на чемпионате мира-2018, который пройдет в марте в Италии.

- Ксения и Федор заканчивают карьеру, чемпионат мира будет для них заключительным турниром, - приводит ТАСС слова тренера спортивной пары Нины Мозер. - Сегодня они начали тренировки, готовятся. Ребята хотят поставить достойную точку, поэтому работают с двойной мотивацией.

Напомним, что Столбова не получила приглашения на Олимпиаду-2018 от МОК. Серебряные призеры Игр в Сочи в соревнованиях спортивных пар приняли решение не лететь на предолимпийский сбор, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 21 по 25 марта в Милане.