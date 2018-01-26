Столбова и Климов не полетят на предолимпийский сбор в Японию

Тренер олимпийских чемпионов Сочи-2014 в командном турнире Ксении Столбовой и Федора Климова Нина Мозер сказала, что фигуристы не примут участие в предолимпийском сборе команды в Японии. Специалист отметила, что ее подопечные сосредоточатся на подготовке к чемпионату мира в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.

Напомним, 23 января Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхане Столбову, а также Ивана Букина, который выступает в дуэте с Александрой Степановой.

- Ксения и Федор отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии, - цитирует ТАСС Мозер. - Во-первых, им надо прийти в себя, психологически они в тяжелом состоянии. Во-вторых, решили не мешать ребятам, которые готовятся к Олимпиаде. Восстановятся и начнут подготовку к чемпионату мира.

Напомним, российские фигуристы отправятся на предолимпийский сбор в Японию 27 января. Игры пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.