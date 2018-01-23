16:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Сотникова - о решении МОК: "Никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!"

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова призналась, что ее шокировало решение по недопуску российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон ШипулинСергей УстюговВиктор АнКсения Столбова и другие.

"Я в шоке от того,что происходит... никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!", - написала в Твиттере Сотникова.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
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КОММЕНТАРИИ (11)
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npon426

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

21:06

ksuxa

вот кто выгадал - то Аделина. она не тренилась..не пахала -как знала..что всё-равно не допустят)))

20:11

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ТЫ то куда лезешь, всероссийская ночная тусовщица??? Чёй--то о ТЕБЕ САМОЙ после О.И. на спорт--аренах ни слуху ни духу...

19:57

serzheo

Сегодня прямо день шока у наших нейтралов. До этого всё нормально было, мерседесы и квартиры, флаги белые и отсутствие Родины. А сегодня случился шок - мерседесы отобрали.

17:48

Игорь ФА

Все здравомыслящие люди на Земле..уже не думают..они просто знают, что Россия - великая страна. Удивительно, что некоторые, которые сами русские или знакомы с нашей культурой и страной, могут думать иначе. Как напевал один наш мультипликационный герой - неприятность эту мы переживем, касательно и людей и спорта. Искренне жаль спортсменов, которые стали заложниками этой ситуации. Действительно, никакие нервы не выдержат.

17:48

Человек 555

отправьте детей пусть выступают либо ветеранов ровесников членов мок пусть будет стыдно им а не нам

17:15

rusfed 2.0

Оправдание самой Сотниковой - самое интересное в этой истории

17:12

Марко_Матерацци

Привет Путину!!!!

17:12

muchacho

Беспредел, дура, это отсутствие в тебе помимо мозга хотя бы капельки чести, совести и гордости за свою страну, хоть ты вроде в ней как всю жизнь и прожила.

17:11

Roman13

Снежик +++++++++++

16:39

Снежик

Надо было сразу понять, что делается и ради чего делается. Уже даже смешно, на какие унижения соглашаются и как в том анекдоте "а давайте их еще дустом попробуем", чтобы понять наконец, не надо унижаться, и своими личными унижениями унижать остальную страну. Для меня не аргумент: "Они всю жизнь к этому готовились, пусть выступят". Сразу вопрос - к чему именно они всю жизнь готовились, к тому что их будут использовать, чтобы все смеялись и говорили : Смотрите как мы Россию наклонили, видите идут опущенные. Смотрите, они сами еще сюда просились, и без флага и в форме, какую им придумали, и еще и еще, а они все равно притащились, скажем на коленях извинения просить, они и на колени встанут. Еще кто то на Земле думает, что Россия - великая страна? Вот к этому видимо "всю жизнь спортсмены готовились". А я к этому не готовился. И сообщаю это тем, кто из них, может прочитает эту ветку.

16:21