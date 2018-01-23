Сотникова - о решении МОК: "Никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова призналась, что ее шокировало решение по недопуску российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие.

"Я в шоке от того,что происходит... никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!", - написала в Твиттере Сотникова.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Я в шоке от того,что происходит...

никакие нервы не выдержат этот беспредел!!! – Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.

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