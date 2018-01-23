Сотникова - о решении МОК: "Никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова призналась, что ее шокировало решение по недопуску российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 23 января МОК принял решение отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие.
"Я в шоке от того,что происходит... никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!", - написала в Твиттере Сотникова.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Я в шоке от того,что происходит...– Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.
никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"
Опрос
- МОК
- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Антон Шипулин
- Аделина Сотникова
- Виктор Ан
- Олимпиада
- Сергей Устюгов
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:06
ksuxa
вот кто выгадал - то Аделина. она не тренилась..не пахала -как знала..что всё-равно не допустят)))
20:11
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ТЫ то куда лезешь, всероссийская ночная тусовщица??? Чёй--то о ТЕБЕ САМОЙ после О.И. на спорт--аренах ни слуху ни духу...
19:57
serzheo
Сегодня прямо день шока у наших нейтралов. До этого всё нормально было, мерседесы и квартиры, флаги белые и отсутствие Родины. А сегодня случился шок - мерседесы отобрали.
17:48
Игорь ФА
Все здравомыслящие люди на Земле..уже не думают..они просто знают, что Россия - великая страна. Удивительно, что некоторые, которые сами русские или знакомы с нашей культурой и страной, могут думать иначе. Как напевал один наш мультипликационный герой - неприятность эту мы переживем, касательно и людей и спорта. Искренне жаль спортсменов, которые стали заложниками этой ситуации. Действительно, никакие нервы не выдержат.
17:48
Человек 555
отправьте детей пусть выступают либо ветеранов ровесников членов мок пусть будет стыдно им а не нам
17:15
rusfed 2.0
Оправдание самой Сотниковой - самое интересное в этой истории
17:12
Марко_Матерацци
Привет Путину!!!!
17:12
muchacho
Беспредел, дура, это отсутствие в тебе помимо мозга хотя бы капельки чести, совести и гордости за свою страну, хоть ты вроде в ней как всю жизнь и прожила.
17:11
Roman13
Снежик +++++++++++
16:39
Снежик
Надо было сразу понять, что делается и ради чего делается. Уже даже смешно, на какие унижения соглашаются и как в том анекдоте "а давайте их еще дустом попробуем", чтобы понять наконец, не надо унижаться, и своими личными унижениями унижать остальную страну. Для меня не аргумент: "Они всю жизнь к этому готовились, пусть выступят". Сразу вопрос - к чему именно они всю жизнь готовились, к тому что их будут использовать, чтобы все смеялись и говорили : Смотрите как мы Россию наклонили, видите идут опущенные. Смотрите, они сами еще сюда просились, и без флага и в форме, какую им придумали, и еще и еще, а они все равно притащились, скажем на коленях извинения просить, они и на колени встанут. Еще кто то на Земле думает, что Россия - великая страна? Вот к этому видимо "всю жизнь спортсмены готовились". А я к этому не готовился. И сообщаю это тем, кто из них, может прочитает эту ветку.
16:21