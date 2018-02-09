06:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Российский флаг - на фигурном катании. Его принесли корейцы

Корейская болельщица с российским флагом. Фото "СЭ"
Корейская болельщица с российским флагом. Фото "СЭ"
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Во время выступления россиянина Михаила Коляды в короткой программе на старте командного турнира на Олимпиаде-2018 камеры выхватили на трибунах российский флаг. Примечательно, что на соревнования его принесла корейская пара. Россияне выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Любая государственная символика запрещена. Если спортсмен опубликует или лайкнет в соцсетях снимок, где он запечатлен на фоне российского флага, могут последовать санкции со стороны МОК.

Фигурное катание. Команды. День первый. Live!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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исперов22081973

Dymanomashina Спорт-Экспресс, перестаньте все нормальное пространство сайта занимать этой недоолимпиадой! Скоро еврокубки в футболе начнутся, в конце концов//////Да на хрен этот мусор нужен.Кривоногие мертвые футболисты.

09:20

DmitrySamara

Корейцы принесли наш флаг, а наши спортсмены заклеивали его на своих сумках. И хотят, чтобы мы за них болели?

07:53

Dymanomashina

Спорт-Экспресс, перестаньте все нормальное пространство сайта занимать этой недоолимпиадой! Скоро еврокубки в футболе начнутся, в конце концов.

06:33

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!