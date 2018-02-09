Российский флаг - на фигурном катании. Его принесли корейцы

Во время выступления россиянина Михаила Коляды в короткой программе на старте командного турнира на Олимпиаде-2018 камеры выхватили на трибунах российский флаг. Примечательно, что на соревнования его принесла корейская пара. Россияне выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Любая государственная символика запрещена. Если спортсмен опубликует или лайкнет в соцсетях снимок, где он запечатлен на фоне российского флага, могут последовать санкции со стороны МОК.

Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX – СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.

Фигурное катание. Команды. День первый. Live!