На фигурном катании вывесили флаг ЛГБТ-движения

Во время выступлений мужчин на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию болельщики вывесили флаг ЛГБТ-движения. Когда его показали на экранах в перерыве, публика отреагировала с восторгом. Напомним, что американский фигурист Адам Риппон, который выступает на Олимпиаде, сделал каминг-аут. (Дмитрий СИМОНОВ)