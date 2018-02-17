На фигурном катании вывесили флаг ЛГБТ-движения

Во время выступлений мужчин на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию болельщики вывесили флаг ЛГБТ-движения. Когда его показали на экранах в перерыве, публика отреагировала с восторгом. Напомним, что американский фигурист Адам Риппон, который выступает на Олимпиаде, сделал каминг-аут. (Дмитрий СИМОНОВ)
gr45
Флаг России под санкциями, а флаг ЛГБТ - пожалуйста. Во, мораль!!! Все через ж...у, как и положено у них
10:53
Санитар леса
Позорники
09:35
Бах-Родченков союз 321
Иегуда держал флаг
07:57
S.U.B.A.
Да!Зараза распростроняется
07:33
oleg.bob
Вот зараза-то!
07:23