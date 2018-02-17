07:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

На фигурном катании вывесили флаг ЛГБТ-движения

Флаг ЛГБТ-движения на трибуне ледового дворца в Пхенчхане. Фото сделано одним из зрителей.
Флаг ЛГБТ-движения на трибуне ледового дворца в Пхенчхане. Фото сделано одним из зрителей.
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Во время выступлений мужчин на олимпийских соревнованиях по фигурному катанию болельщики вывесили флаг ЛГБТ-движения. Когда его показали на экранах в перерыве, публика отреагировала с восторгом. Напомним, что американский фигурист Адам Риппон, который выступает на Олимпиаде, сделал каминг-аут. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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gr45

Флаг России под санкциями, а флаг ЛГБТ - пожалуйста. Во, мораль!!! Все через ж...у, как и положено у них

10:53

Санитар леса

Позорники

09:35

Бах-Родченков союз 321

Иегуда держал флаг

07:57

S.U.B.A.

Да!Зараза распростроняется

07:33

oleg.bob

Вот зараза-то!

07:23

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