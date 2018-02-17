Михаил Коляда: "Когда вернусь с Олимпиады, просто переверну эту страницу"

Российский фигурист Михаил Коляда после проката произвольной программы на Олимпиаде-2018 заявил, что не знает, как оценить свои выступления в Пхенчхане. Спортсмен завоевал серебро в командном турнире, а в индивидуальных соревнованиях не смог приблизиться к борьбе за медали.
- Как оценить Олимпиаду? Смешанные чувства, - заявил Коляда. - Честно, я не знаю. СМИ не читаю. Когда вернусь, просто переверну эту страницу. (Дмитрий СИМОНОВ)
inachipoch
Михрютка, тебя скоро тоже "перевернут". "В сад!"(с).
08:36
fifa_guru
да забудут его. к следующей олимпиаде пропадет как и ковтун. или как его там...
08:35
Орест
Мда...а потеря золота это твоя заслуга!!! А ты просто так забыл. Нет, чтоб вынести урок и доказать всем, а в первую очередь самому себе и другим...И порвать всех на следующих Олимпийских играх!!! Думай...время ещё есть...и запомни, незаменимых людей не бывает!
08:12
Якут Хан
Чушок, ты с этим завязывай. Отведите этого утырка в цирк. Пусть там выступает клоун))
08:08
grechka2103
Вот так просто?! Приехал, покатался, повалялся... Никому ничего не должен... И даже серебро получил! Жизнь удалась!
08:04