Михаил Коляда: "Когда вернусь с Олимпиады, просто переверну эту страницу"

Российский фигурист Михаил Коляда после проката произвольной программы на Олимпиаде-2018 заявил, что не знает, как оценить свои выступления в Пхенчхане. Спортсмен завоевал серебро в командном турнире, а в индивидуальных соревнованиях не смог приблизиться к борьбе за медали.

- Как оценить Олимпиаду? Смешанные чувства, - заявил Коляда. - Честно, я не знаю. СМИ не читаю. Когда вернусь, просто переверну эту страницу. (Дмитрий СИМОНОВ)