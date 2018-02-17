07:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Михаил Коляда: "Когда вернусь с Олимпиады, просто переверну эту страницу"

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Российский фигурист Михаил Коляда после проката произвольной программы на Олимпиаде-2018 заявил, что не знает, как оценить свои выступления в Пхенчхане. Спортсмен завоевал серебро в командном турнире, а в индивидуальных соревнованиях не смог приблизиться к борьбе за медали.

- Как оценить Олимпиаду? Смешанные чувства, - заявил Коляда. - Честно, я не знаю. СМИ не читаю. Когда вернусь, просто переверну эту страницу. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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inachipoch

Михрютка, тебя скоро тоже "перевернут". "В сад!"(с).

08:36

fifa_guru

да забудут его. к следующей олимпиаде пропадет как и ковтун. или как его там...

08:35

Орест

Мда...а потеря золота это твоя заслуга!!! А ты просто так забыл. Нет, чтоб вынести урок и доказать всем, а в первую очередь самому себе и другим...И порвать всех на следующих Олимпийских играх!!! Думай...время ещё есть...и запомни, незаменимых людей не бывает!

08:12

Якут Хан

Чушок, ты с этим завязывай. Отведите этого утырка в цирк. Пусть там выступает клоун))

08:08

grechka2103

Вот так просто?! Приехал, покатался, повалялся... Никому ничего не должен... И даже серебро получил! Жизнь удалась!

08:04

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