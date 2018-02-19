06:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Медведева и Загитова провели первые тренировки в Пхенчхане после возвращения из Японии

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вернулись в Пхенчхан из Японии. В понедельник, 19 февраля, спортсменки провели провели очередную тренировку на льду Каннына, информирует ТАСС.

Кроме того, к сборной России присоединилась Мария Сотскова. Она не принимала участие в командном турнире, тогда как Медведева и Загитова помогли команде завоевать серебряные медали.

Спортсменки готовятся к индивидуальному турниру, который стартует 21 февраля короткой программой и завершится 23 февраля произвольной. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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http://tass.ru/sport/4970736

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