Максим Траньков: "Удивительно, какая раскрепощенная пара у КНДР"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков по итогам короткой программы Олимпиады-2018 лестно оценил выступление фигуристов из КНДР Рым Тэ Ок и Ким Ю Сик. Он выразил надежду, что пара продолжит радовать зрителей и в дальнейшем.

– Пара из КНДР гораздо лучше, чем из Кореи, – сказал Траньков. – Мы специально следили за ними весь сезон, и они очень хорошо выступают. Пара из КНДР хороша с технической точки зрения, и удивительно, какая она раскрепощенная. Очень улыбчивые и открытые ребята, это радует.

Хорошо, что появилась еще одна пара, и, надеюсь, она останется на небосклоне и продолжить радовать на других соревнованиях. Не хотелось бы, чтобы ребята пропали, потому что у них очень интересная пара со светлым будущем. (Андрей СИЗЯКИН)

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