10:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда выступит в 3-й разминке, Алиев - в 4-й

Стали известны стартовые номера фигуристов в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхенчхане, информирует официальный сайт турнира. Соревнования начнутся в субботу, 17 февраля, в 4.00 по московскому времени.

Россиянин Михаил Коляда выступит в 3-й разминке (начало - в 6:52), его соотечественник Дмитрий Алиев – в 4-й разминке (7:25).

Стартовые номера в произвольной программе

3-я разминка

16. Михаил Коляда (Россия)

4-я разминка

19. Дмитрий Алиев (Россия)

20. Цзинь Боян (Китай)

21. Патрик Чан (Канада)

22. Юдзуру Ханю (Япония)

23. Хавьер Фернандес (Испания)

24. Сома Уно (Япония)

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