Коляда выступит в 3-й разминке, Алиев - в 4-й

Стали известны стартовые номера фигуристов в произвольной программе на Олимпийских играх в Пхенчхане, информирует официальный сайт турнира. Соревнования начнутся в субботу, 17 февраля, в 4.00 по московскому времени.
Россиянин Михаил Коляда выступит в 3-й разминке (начало - в 6:52), его соотечественник Дмитрий Алиев – в 4-й разминке (7:25).
Стартовые номера в произвольной программе
3-я разминка
16. Михаил Коляда (Россия)
4-я разминка
19. Дмитрий Алиев (Россия)
20. Цзинь Боян (Китай)
21. Патрик Чан (Канада)
22. Юдзуру Ханю (Япония)
23. Хавьер Фернандес (Испания)
24. Сома Уно (Япония)