Илья Авербух: "Не стоит вешать всех собак на Коляду"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух​ отметил, что российские фигуристы, завоевав серебро в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, добились хорошего результата. По его словам, канадцы были объективно сильнее.

– Если мы объективно посмотрим на ситуацию – отставание нашей команды от канадцев больше, чем было отставание Миши Коляды от канадца Патрика Чана в короткой программе, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – Поэтому я бы на Коляду всех собак не вешал, что мы якобы из-за него не выиграли золото. Произвольную программу он откатал достойно и занял в ней второе место.

Я считаю, что результат нашей команды – хороший. Объективно сильнее в этом конкретном соревновании были канадцы. Вообще в мире сейчас существуют только три команды – Россия, Америка и Канада. В Сочи выиграли мы, здесь – канадцы. Но хочется отметить, что наша команда сражалась, несмотря на неудачный старт. Все собрались.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //

Медальный зачет Олимпиады-2018