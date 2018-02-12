Илья Авербух: "Не стоит вешать всех собак на Коляду"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух отметил, что российские фигуристы, завоевав серебро в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, добились хорошего результата. По его словам, канадцы были объективно сильнее.
– Если мы объективно посмотрим на ситуацию – отставание нашей команды от канадцев больше, чем было отставание Миши Коляды от канадца Патрика Чана в короткой программе, – цитирует "Р-Спорт" Авербуха. – Поэтому я бы на Коляду всех собак не вешал, что мы якобы из-за него не выиграли золото. Произвольную программу он откатал достойно и занял в ней второе место.
Я считаю, что результат нашей команды – хороший. Объективно сильнее в этом конкретном соревновании были канадцы. Вообще в мире сейчас существуют только три команды – Россия, Америка и Канада. В Сочи выиграли мы, здесь – канадцы. Но хочется отметить, что наша команда сражалась, несмотря на неудачный старт. Все собрались.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180212/1132422794.html
Bache Gabrielsen
Авербух как всегда прав.
11:36
Jearom
Коляда чудом "справился" с произвольной программой - налажал - хорошо, что соперники тоже расслабились. Так бы амеры могли нас достать, но спасибо девочкам - вытянули. Как пророчески сказал Плющенко - и как тогда все его критиковали - ну нет никого, кто может четвертной прыжок выполнить. Тем более каскад из двух четвертных.
11:20
Алекс Ферги
BlackKnight: это психология в чистом виде. Когда застрельщик в командных тебе сходу привозит столько отставания, то, в настрое догнать/порвать/стать героем России, а внутри подсознательно уже не то...только СУПЕРпрофи/молодым кому сложно мыслить сложными величинами/ну и астматикам лыжникам это по барабану )
11:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А на кого? авербухер хочет казаться добреньким за чужой счет. Это так называется. Привез сходу 5 баллов отставания.
10:54
BlackKnight
Felix Barsa: При этом результате что-бы обыграть Канадский ДримТим, конкретно Коляда, при 2-ом результате в произвольной программе, должен был обыграть Патрика Чана и при этом занять не ниже 2-го места и в короткой программе. Тогда бы у нас стало одинаковое количество очков с Канадой. Что-бы обойти Канаду, Коляда должен был занимать 1-ое место в короткой программе. Кто-нибудь ждал от него таких результатов? Не делайте из Коляды крайнего.
10:51
Алекс Ферги
Вешать не надо, а дворником отправить работать пожизненно или грузчиком за все потраченные на него деньги и такое кидалово Команды - вполне бы стоило. Больше пользы будет
10:38
wasp00000
Давайте,тогда котов на него повесим,раз собак нельзя!
10:37
Felix BARSA
Коляда короткой программой привез нам 6 баллов отставания, кто ж ВИНОВАТ, как не он! Нервы лечить надо и брать пример с девчонок, Загитова тоже молодая, а как откатала программу!!!
10:33
лвур
А на кого тогда их вешать? Такой интересный...
10:24