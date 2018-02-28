18:18 28 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Игроки хоккейной сборной России награждены орденом Дружбы

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На чествовании олимпийцев, проходящем в Кремле, хоккеисты сборной России, а также лыжники Денис Спицов и Александр Большунов и фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получили орден Дружбы.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени будет вручена фигуристам Екатерине Бобровой и Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, лыжникам Юлии Белоруковой и Андрею Ларькову, Алексею Червоткину, скелетонисту Никите Трегубову.

Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили бронзовые призеры Игр-2018 Илья Буров, Семен Елистратов, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова. (Евгений БЕЛОУСОВ)

На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Raven30101979

А почему звание Герой России не дали?! Бронзовая медалька нейтрального атлета заслуживает высшей награды.

21:43 28 февраля

Lars Berger

nimfo, приятель, вот ты всегда пишешь зрелые, здравые посты... Видно, что не какой-то безбашенный подросток, а взрослый, состоявшийся человек. Скажи, пожалуйста, ты сам собираешь больным детям?

20:33 28 февраля

nimfo

Если бы все олимпийцы ОАР отдали все призовые больным детям, можно было проверить, что они бились за Россию, а не за деньги. Но этого нет больным детям собирают старушки и простые люди.

19:47 28 февраля

Igrok Igorek

И Шипачев?

19:41 28 февраля

PallMall

их пинками, пинками

19:11 28 февраля

oleg.bob

А тренеры?

18:43 28 февраля

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