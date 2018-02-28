Игроки хоккейной сборной России награждены орденом Дружбы

На чествовании олимпийцев, проходящем в Кремле, хоккеисты сборной России, а также лыжники Денис Спицов и Александр Большунов и фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получили орден Дружбы.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени будет вручена фигуристам Екатерине Бобровой и Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, лыжникам Юлии Белоруковой и Андрею Ларькову, Алексею Червоткину, скелетонисту Никите Трегубову.

Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили бронзовые призеры Игр-2018 Илья Буров, Семен Елистратов, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова. (Евгений БЕЛОУСОВ)

На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.