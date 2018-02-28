Игроки хоккейной сборной России награждены орденом Дружбы

На чествовании олимпийцев, проходящем в Кремле, хоккеисты сборной России, а также лыжники Денис Спицов и Александр Большунов и фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получили орден Дружбы.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени будет вручена фигуристам Екатерине Бобровой и Наталье Забияко, Михаилу Коляде, Владимиру Морозову, Дмитрию Соловьеву, Евгении Тарасовой, Александру Энберту, лыжникам Юлии Белоруковой и Андрею Ларькову, Алексею Червоткину, скелетонисту Никите Трегубову.
Медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили бронзовые призеры Игр-2018 Илья Буров, Семен Елистратов, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Сергей Ридзик и Анастасия Седова. (Евгений БЕЛОУСОВ)
На Играх в Пхенчхане россияне завоевали 2 золота, 6 серебряных медалей и 9 бронзовых.
Raven30101979
А почему звание Герой России не дали?! Бронзовая медалька нейтрального атлета заслуживает высшей награды.
21:43 28 февраля
Lars Berger
nimfo, приятель, вот ты всегда пишешь зрелые, здравые посты... Видно, что не какой-то безбашенный подросток, а взрослый, состоявшийся человек. Скажи, пожалуйста, ты сам собираешь больным детям?
20:33 28 февраля
nimfo
Если бы все олимпийцы ОАР отдали все призовые больным детям, можно было проверить, что они бились за Россию, а не за деньги. Но этого нет больным детям собирают старушки и простые люди.
19:47 28 февраля
Igrok Igorek
И Шипачев?
19:41 28 февраля
PallMall
их пинками, пинками
19:11 28 февраля
oleg.bob
А тренеры?
18:43 28 февраля