Алексей Мишин: "Одно появление Плющенко деморализовывало соперников. Сейчас такого нет"

Знаменитый российский тренер Алексей Мишин в интервью "СЭ" оценил выступление российских фигуристов-одиночников на Олимпиаде. Дмитрий Алиев занял седьмое место, Михаил Коляда - 8-е.

– Падения Алиева и Коляды – волнение или просто отражение реального уровня? Со стороны это выглядело как позорище. Согласны?

– Существует тренерская этика. И для прессы я готов сказать только одно: тренеры ребят должны разобраться в случившемся, проанализировать неудачи и падения.

– Делать одинарные аксели, падать с четверных тулупов, которые давно в арсенале – это вообще нормально?

– Вопрос к тренерам фигуристов. Надежду отнять нельзя. Но я жду, что новое поколение фигуристов составит Мише и Диме такую конкуренцию, что на следующей Олимпиаде они уже будут считаться ветеранами. И что из этой конкуренции родится тот, кто достойно представит одиночное мужское фигурное катание. Мы десятилетиями славились в этом виде! Урманов, Кулик, Ягудин, Плющенко – целое созвездие фигуристов, который боялся весь мир! Одно появление Плющенко на арене деморализовывало соперников. Сейчас такого нет.

– Должны ли Алиев и Коляда выступить на ближайшем чемпионате мира? Или стоит начать делать ставку на кого-то еще?

– Знаете, перед Олимпиадой меня спросили: "Могут ли наши ребята претендовать на золото?". И я ответил, что есть надежда войти в тройку. Но добавил, что для победы необходима помощь старика Хоттабыча.

– Не случилось помощи.

– Да, корью японцы не заболели. Не читали, значит, советских сказок. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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