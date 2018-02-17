Александр Горшков: "Выступление Алиева и Коляды - удачный дебют"

Президент ФФККР Александр Горшков заявил, что критиковать выступление российских фигуристов Дмитрия Алиева и Михаила Коляды на Олимпиаде в Пхенчхане могут только далекие от фигурного катания люди.

- Мы изначально говорили, что у нас молодая команда. Критиковать и осуждать ее могут только люди, далекие от фигурного катания, обращающие на него внимание от случая к случаю. Алиев и Коляда старались, сделали все, что могли, - приводит ТАСС слова Горшкова. - Я считаю выступление Алиева и Коляды удачным дебютом. Когда вчерашний юниор Алиев, первый сезон выступающий со взрослыми, становится седьмым на Олимпийских играх, это хороший результат. Да, не все удалось, не все складывалось, но это Олимпиада, волнение.

Дмитрий Алиев в олимпийском турнире мужчин-одиночников занял седьмое место, в Михаил Коляда стал восьмым.

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