08:06 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Энберт: "От Олимпиады останется ощущение, которое не передать словами"

Российский фигурист Александр Энберт отметил, что запомнит Олимпиаду в Пхенчхане надолго. В паре с Натальей Забияко он стал седьмым, а в командном турнире взял со сборной серебро.

– У меня от Олимпиады останется ощущение, которое не передать словами, не потрогать, не посмотреть, но почувствовать можно, – цитирует "Р-Спорт" Энберта. – Командный дух, олимпийский дух, праздник спорта, в котором ты принял участие – это навсегда.

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