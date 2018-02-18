К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

Как стало известно "СЭ", один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.
В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.
Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого
Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"
гоша фаркоп
Бней Иегуда и гоу хоум не захлебнитесь в собственном дерьме овно из вас так прёт
12:39
Ru5
веселый и твой бойфренд чушкан иегуда, как дела, убогие, как ночка прошла, а?
12:36
lёbenicht
Бней Иегуда, какая минута? Ларьков привёз норгам 15,Большунов добавил ещё 15. Лгунишка)
12:35
Ru5
классика пиндостановского голливуда, сказали, что наша смешанная пара выглядит как шпионы, значит шпионы, bad guys, до этого была дыра, для пиндосовских зомбаков с попкорном то, что нужно, это им понятно, все сходится, бугага
12:34
Весёлый©
Камни бросайте, без них бежать от офицеров легче!
12:33
Весёлый©
Пусть уходят огородами через сев.-кор. границу, старина Ын прикроет!
12:32
ОАР-овцы -- гоу хоум
Йессссссссссссс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ура--поцтреоты думали, что поехали 168 неприкасаемых???? Ага, щщщщааааааааасссссссссссс......... Следующие на очереди --- фуфлыжники вальбы...... Уж что--то подозрительно быстро бегают!!!!!
12:31
egoshin-alex
Да деза это! Крысы мечтали, что без допинга ни одной медали Россия не возьмет таким составом! А чего бы один без жены жрал? Или опять в вискаря родченков подсыпАл!
12:30
Весёлый©
Нужен асимметричный ответ. Предлагаю научить Знарка манерам и этикету, они этого не ждут!
12:30
NapoliFC
Ну как бы Ларьков не ноунейм:) Кстати как там украинские лыжники?:)
12:30
Весёлый©
Игра Запада по дискредитации нашей агентскойпары, имхо.
12:28
Бней Иегуда
Человек, к тому же ноунейм, не может после болезни везти Сундбю минуту на 10 км.))
12:28
rashlim
Куда ж в кёрлинге без мельдония?
12:26
Весёлый©
Брызгалова, вали их с ноги на подлёте, как настоящая девушка Бонда!
12:26
Бней Иегуда
Кстати, болезнь Большунова и Червоткина тоже не просто так.)) Не было никакой болезни, захимичились, а болезнь придумана на случай отмаза, если поймают, сошлются на антибиотики.))
12:26
ttc
все никак не уймутся - когда уже жрать перестанут
12:26
NapoliFC
Только для какого-либо эффекта его надо принимать полгода. Это препарат для укрепления сердца.
12:25
Весёлый©
Россиюшка!
12:25
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
журналист дерунец??? не тот ли товарищ, что оскандалившийся бывший ведущий «Динамо-ТВ» Дмитрий Дерунец? теперь подрабатывает стрингером?)))
12:24
wolfwolk
Решили на нервах поиграть?
12:24
Ru5
бред, их всех перед ои проверяли по сто раз, значит подсыпали, к бабке не ходи
12:24
titan2313
После пьянки мельдоний хорошо помогает, снижает давление и повышает пульс!
12:22
rusfed 2.0
Осталось выяснить, кто такой Дмитрий Дерунец
12:22
usuns
NapoliFC>>> ++++ дурачки уши развесили) ах нас простили, cas оправдал) нам уже эти сказки жуков рассказывал, типа он извинился, бах ему обещал, что все после ои закончится) представляю, что щас начнется, если там правда мельдоний найдут ,каким уж образом он туда попал - одному богу известно! все-таки хочется верить, что наши не совсем идиоты конченные)
12:18
Бней Иегуда
Мельдоний к чему даже в игре в подкидного дурака.)) Кто сомневается, попробуйте поиграть несколько дней без перерыва, мозги закипят очень быстро.))
12:18
NapoliFC
Кажется по телеку говорили что там в деревне олимпийской кормежка от "организаторов"...
12:16
NapoliFC
Только местные оптимисты запищали что правильно сделали что поехали - вот получите и распишитесь.
12:14
usuns
Fedor062>>> допинг в любом спорте не помешает) только вот в керлинге мельдоний точно ни к чему!
12:14
usuns
ну вот и все! понеслось! а вы на что надеялись? все будет замечательно? медальки потихонечку берете, разрешат с флажком пройтись на закрытии? думаю, что крушельницкий - это еще не последний случай! щас поднимут визг - вот они русские какие - все равно умудряются допинг жрать! ату их! гнать с ои, все медали отобрать!
12:12
NapoliFC
Ну какой может быть мельдоний в 2018 году, скорее после вбросов со стороны ВАДА и "Родченкова" понадобилось подтверждение для оправдания санкций, тут же проскальзывала инфа что кто-то там неверит в справедливость выигранных нами тут медалей...
12:10