К бронзовому призеру Олимпиады Крушельницкому едут допинг-офицеры. Подозрение на мельдоний

Как стало известно "СЭ", один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого показал подозрительные результаты. Обнаружены следы мельдония. Ранее об этом сообщил российский журналист Дмитрий Дерунец.

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

В Федерации керлинга нет официальной информации по пробе Крушельницкого

Александр Крушельницкий: "Мельдоний в допинг-пробе? Я не в курсе всего этого"