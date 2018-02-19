Представитель МОК: "Если случай применения запрещенных веществ подтвердится, он будет рассмотрен в конце Игр"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что если будет подтвержден случай применения запрещенных веществ, то он будет рассмотрен после Олимпиады.

Напомним, что сегодня будет вскрыта проба Б российского керлингиста Александра Крушельницкого. Вскрытие пройдет в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории в Сеуле, так как в самом Пхенчхане, где проходят Олимпийские игры, антидопинговой лаборатории нет.

– Тестирование не является зоной ответственности МОК, точно так же как и санкции, – сказал Марк Адамс. – МОК не может комментировать по отдельным делам, пока процедуры еще не завершились. Но мы приняли к сведению заявление представителя делегации "Олимпийских атлетов из России". C одной стороны, это очень прискорбно, когда используются запрещенные препараты. С другой, это показывает эффективность тестирования и наши старания в защите чистых атлетов. Если этот случай будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр".

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