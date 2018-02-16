Йоханнес Бе: "Готов уступить брату золото в очной борьбе"

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе сказал, что готов уступить старшему брату Тарьею золото в очной борьбе на Олимпиаде. Бе-младший на Играх в Пхенчхане выиграл индивидуальную гонку.

- Перед Олимпиадой я больше всего хотел, чтобы Тарьей завоевал золото, - цитирует Dagbladet Йоханнеса Бе. - Следующее желание - золото для меня самого. Второе исполнилось.

- Вы действительно готовы уступить брату в очной борьбе?

- Да, я готов уступить ему победу.

- Он в достаточной степени сумасшедший, чтобы так поступить, - подтвердил Тарьей Бе.

В программе Игр остались только масс-старт, эстафета и смешанная эстафета. Тарьей Бе ранее стал 13-м в спринте и индивидуальной гонке и 4-м в гонке преследования.

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