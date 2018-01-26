Ульяна Кайшева: "Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный для России период"

Биатлонистка Ульяна Кайшева сказала, что допущенные до Олимпийских игр 2018 года российские спортсмены постараются защитить честь страны. По словам 23-летней спортсменки, расширение представительства России в биатлоне с трех атлетов до четырех является хорошей новостью.
Напомним, 23 января многие российские спортсмены, в число которых вошли сам Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и многие другие, не получили от МОК допуск к участию в Играх в Корее.
– У нас усеченный состав. Радоваться, или горевать?
– На самом деле, особой радости нет. Ситуация неприятная, – сказала Кайшева в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". – Конечно, хотелось бы поехать в полном составе, выступить в эстафете. Мы попытаемся защитить нашу страну.
– Получается, у нас набирается состав на смешанную эстафету. Для вас это хорошая новость, то что включили Елисеева?
– Да. Безусловно это хорошая новость.
– Как отреагировали, что сначала у нас было три человека?
– Я, конечно, была в недоумении. Очень странная ситуация. Никогда не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный для России период. Конечно, очень жаль наших спортсменов.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
maksimalist
На "Советском спорте" информация, что тренерский штаб рассматривает вопрос об отказе от выступления биатлонистов на ОИ. Тюменский обком решил не мытьем, так катаньем не дать дорогу Кайшевой на ОИ. Команда Слив Ко действует (был такой фильм "Подпольный обком действует").
19:01
tryam
куда она собралась?
17:26
ivradm
И что Вы там собираетесь делать на Олимпиаде? Принимать участие?
17:14
rusfed 2.0
Удачи всем спортсменам
15:45
Lokus
Пихлер-то, кстати, как раз на ОИ поедет, ежели Губер нам не врёт.
15:40
usuns
да ничего страшного, не было бы елисеева, бабиков 2 этапа пробежал бы!))) какая разница - реальный результат этого состава - 7-10 места
15:34
maksimalist
Все-таки есть справедливость. Как не рыли ей "яму" четыре года, а сами туда попали, в том числе и Пихлер. Прикольно.
15:22