Ульяна Кайшева: "Не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный для России период"

Биатлонистка Ульяна Кайшева сказала, что допущенные до Олимпийских игр 2018 года российские спортсмены постараются защитить честь страны. По словам 23-летней спортсменки, расширение представительства России в биатлоне с трех атлетов до четырех является хорошей новостью.

Напомним, 23 января многие российские спортсмены, в число которых вошли сам Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и многие другие, не получили от МОК допуск к участию в Играх в Корее.

– У нас усеченный состав. Радоваться, или горевать?

– На самом деле, особой радости нет. Ситуация неприятная, – сказала Кайшева в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". – Конечно, хотелось бы поехать в полном составе, выступить в эстафете. Мы попытаемся защитить нашу страну.

– Получается, у нас набирается состав на смешанную эстафету. Для вас это хорошая новость, то что включили Елисеева?

– Да. Безусловно это хорошая новость.

– Как отреагировали, что сначала у нас было три человека?

– Я, конечно, была в недоумении. Очень странная ситуация. Никогда не ожидала, что попаду на Олимпиаду в такой сложный для России период. Конечно, очень жаль наших спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.