Рикко Гросс: "Не так важно говорить о результатах на Олимпиаде, так как здесь не наша настоящая команда"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что вести рассуждения о результатах российских биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане не очень уместно. По его словам, в Пхенчхане выступает только малая часть команды.
Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Корее только четверых россиян – Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Лучшим результатом россиян за первые четыре гонки стало 20-е место Акимовой в спринте.
– Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда, – цитирует "РИА Новости" Гросса. – Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них. Они очень упорно работали на протяжении нескольких последних месяцев, но пока не могут добиться результата. Но впереди индивидуальная гонка, смешанная эстафета. Мы делаем все возможное.
Конечно, это возможно, – заметил тренер, отвечая на вопрос о возможности попадания биатлонистов в призы или топ-10. – Если они чисто отработают на рубеже, повторюсь, это возможно.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180213/1132488595.html
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а что он должен сделать? он тренер, а не волшебник. ну свалим все как обычно на него, ну уйдет он как Пихлер. ну придет циркач тихонов (обязательно в клоунской шляпе) на заработки. и че? у Гросса на новом месте все будет отлично, а у нас... как всегда - госдеп виноват, абама и омерика.
11:43
Belousov
Заявить что его подопечные не настоящие - это означает очень сильно их опустить. Получается что и тренер из Гросса соответствующий.
11:41
Kisusha
да с самого начала было понятно, что эти ребята едут с железной отмазкой на случай проигрыша. Уже до начала соревнований они получили индульгенцию. теперь им осталось только отбыть номер. тут тренерам невероятно повезло. поехал бы Шипулин пришлось бы выдумывать оправдания, ветер там не так подул, или кочка попалась. А тут и придумывать ничего не надо и зарплата на карточку капает, красота!
11:27
igorx70
И зарплата у Гросса не настоящая?Говорить за нее он даже не хочет.
10:57