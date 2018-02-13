Рикко Гросс: "Не так важно говорить о результатах на Олимпиаде, так как здесь не наша настоящая команда"

Тренер сборной России Рикко Гросс отметил, что вести рассуждения о результатах российских биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане не очень уместно. По его словам, в Пхенчхане выступает только малая часть команды.

Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Корее только четверых россиян – Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова и Матвея Елисеева. Лучшим результатом россиян за первые четыре гонки стало 20-е место Акимовой в спринте.

– Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда, – цитирует "РИА Новости" Гросса. – Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них. Они очень упорно работали на протяжении нескольких последних месяцев, но пока не могут добиться результата. Но впереди индивидуальная гонка, смешанная эстафета. Мы делаем все возможное.

Конечно, это возможно, – заметил тренер, отвечая на вопрос о возможности попадания биатлонистов в призы или топ-10. – Если они чисто отработают на рубеже, повторюсь, это возможно.

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