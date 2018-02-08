12:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "На каждом этаже висят объявления про вирус"

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Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что организаторы Олимпиаде в Пхенчхане предупреждают спортсменов о вирусе. Ранее стало известно, что число заболевших норовирусом достигло 86 человек.

– На каждом этаже висят объявления про вирус, – цитирует "Р-Спорт" Бабикова. – Но мы и до этого, а сейчас тем более соблюдаем все правила гигиены. Всегда с собой есть антисептики, пьем больше бутилированной воды.

"От норовируса на Олимпиаде никто не умрет"

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180208/1132177813.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alur66

Интересно-он вообще тренируется или нет?

12:40