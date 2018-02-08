Антон Бабиков: "На каждом этаже висят объявления про вирус"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что организаторы Олимпиаде в Пхенчхане предупреждают спортсменов о вирусе. Ранее стало известно, что число заболевших норовирусом достигло 86 человек.
– На каждом этаже висят объявления про вирус, – цитирует "Р-Спорт" Бабикова. – Но мы и до этого, а сейчас тем более соблюдаем все правила гигиены. Всегда с собой есть антисептики, пьем больше бутилированной воды.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180208/1132177813.html
alur66
Интересно-он вообще тренируется или нет?
12:40