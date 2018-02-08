Антон Бабиков: "На каждом этаже висят объявления про вирус"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что организаторы Олимпиаде в Пхенчхане предупреждают спортсменов о вирусе. Ранее стало известно, что число заболевших норовирусом достигло 86 человек.

– На каждом этаже висят объявления про вирус, – цитирует "Р-Спорт" Бабикова. – Но мы и до этого, а сейчас тем более соблюдаем все правила гигиены. Всегда с собой есть антисептики, пьем больше бутилированной воды.

"От норовируса на Олимпиаде никто не умрет"