20:30 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Анна Богалий: "Акимова и Кайшева сделали в спринте все возможное"

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отметила, что россиянка Татьяна Акимова справилась со стрельбой в спринте на Олимпийских играх-2018. Богалий также добавила, что Акимова и Ульяна Кайшева сделали все возможное в гонке.

– На Олимпиаде каждый будет стараться выложиться, показать свой результат, - цитируют "РИА Новости" Богалий. - И Ульяна Кайшева, и Татьяна Акимова сделали все возможное – видимо, сейчас они готовы именно так. Но есть оптимизм перед гонкой преследования. Да, существует отставание, но в Пхенчхане сложная ветровая погода, достаточно хороший рельеф – на этой Олимпиаде не будет просто никому. Все возможно – будем бороться дальше.

Акимова? Учитывая ветровую обстановку, Таня – молодец, что чисто справилась со стрельбой. Поверьте, это очень важно. Что касается отставания – нужно разбирать, смотреть, где у нее был основной проигрыш. Современная техника позволяет смотреть прохождения подъемов и спусков. Есть определенные отсечки – проанализировав их, можно понять, в чем был основной проигрыш.

В Пхенчхане мало российских ребят, непонятно, как они справились с подготовкой инвентаря. Наших девчонок нечасто показывали, сложно сказать что-то про техническую работу лыж.

Напомним, что Акимова (без промахов; +1.18,0) и Кайшева (два промаха; +1.52,3) заняли 20-е и 33-е места в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //
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https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180210/1132316225.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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IceAngel

Хотелось конечно же лучший результатов, но учитывая все обстоятельства, для начала совсем не плохо.

23:47 10 февраля

sarkis1957

А на основании чего она делает такой вывод? Так можно объяснить любой, даже самый худший результат!

21:45 10 февраля

ruslya

Ну да.толстомясая богалий примерно так же бегала

21:17 10 февраля

Алексей Федоров

Опять ветер и др. погодные условия мешали только нашей сборной.

20:52 10 февраля

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