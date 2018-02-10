Анна Богалий: "Акимова и Кайшева сделали в спринте все возможное"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отметила, что россиянка Татьяна Акимова справилась со стрельбой в спринте на Олимпийских играх-2018. Богалий также добавила, что Акимова и Ульяна Кайшева сделали все возможное в гонке.

– На Олимпиаде каждый будет стараться выложиться, показать свой результат, - цитируют "РИА Новости" Богалий. - И Ульяна Кайшева, и Татьяна Акимова сделали все возможное – видимо, сейчас они готовы именно так. Но есть оптимизм перед гонкой преследования. Да, существует отставание, но в Пхенчхане сложная ветровая погода, достаточно хороший рельеф – на этой Олимпиаде не будет просто никому. Все возможно – будем бороться дальше.

Акимова? Учитывая ветровую обстановку, Таня – молодец, что чисто справилась со стрельбой. Поверьте, это очень важно. Что касается отставания – нужно разбирать, смотреть, где у нее был основной проигрыш. Современная техника позволяет смотреть прохождения подъемов и спусков. Есть определенные отсечки – проанализировав их, можно понять, в чем был основной проигрыш.

В Пхенчхане мало российских ребят, непонятно, как они справились с подготовкой инвентаря. Наших девчонок нечасто показывали, сложно сказать что-то про техническую работу лыж.

Напомним, что Акимова (без промахов; +1.18,0) и Кайшева (два промаха; +1.52,3) заняли 20-е и 33-е места в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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