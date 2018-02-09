Андрей Крючков: "В Пхенчхане биатлонная трасса сложная, со своими причудами"

Тренер российских биатлонистов Алексея Волкова и Антона Шипулина Андрей Крючков в беседе с Иваном Черезовым для kalashnikov.media рассказал о сложностях биатлонной трассы на Олимпиаде-2018. Напомним, что Волков и Шипулин не получили приглашения от МОК и не выступят в Пхенчхане.

- Трасса достаточно сложная, со своими причудами в плане скольжения, - рассказал Крючков. - Приходим на пристрелку - температура одна. Солнышко село - трасса сразу заледенела. Человек прошел два круга, у него был рыхлый снег, у него он превратился в лед.

- На чемпионате мира-2009 многие норвежцы заявились в четвертую группу.

- Да, и это сработало. Для меня изменение скольжения - это изменение техники, прикладываемых усилий. Одно дело - оттолкнуться от рыхлого снега, а другое - ото льда. Не просто жесткая поверхность, а та, на которой лыжи разъезжаются. Надо быть готовым уже летом, знать, какие нагрузки спортсменам давать, чтобы развивать необходимые усилия.

Толчок ото льда - это стартовая ускоряющая сила. От рыхлого снега - максимальная сила. Это разные виды силы, разные условия.

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