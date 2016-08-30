МОК – о Кудухове: "Говорить о лишении медали преждевременно"

Международный олимпийский комитет в официальном ответе "СЭ" заверил, что решение о лишении серебряной медали Олимпиады-2012 борца вольного стиля Бесика Кудухова, который погиб в автомобильной катастрофе в конце 2013 года. Сегодня, напомним, индийский борец Йогешвар Дутт у себя в Инстаграме заявил, получит серебряную медаль в Лондоне-2012. По информации местных СМИ, в допинг пробе Кудухова были обнаружены запрещенные препараты.

"Пока идет перепроверка допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012 называть конкретные фамилии спортсменов и уж тем более лишать их наград преждевременно", – ответили "СЭ" в МОК.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ранее в комментарии для "СЭ" заявил, что ни у него, ни у международной федерации борьбы нет данных на счет того, что Кудухова хотят лишить медали. (Мария МАРКОВА)

Индийский борец заявил, что получит серебряную медаль Игр-2012 погибшего Кудухова //

Михаил Мамиашвили: "Не хочу допускать мысль о том, что медаль погибшего Кудухова могут отдать" //

Алексей Бугаев: "Кудухов? Лишение медали требует веских оснований"