Индийский борец заявил, что получит серебряную медаль Игр-2012 погибшего Кудухова

Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт сообщил, что получит серебряную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне. По информации телеканала NDTV, в допинг пробе обладателя награды россиянина Бесика Кудухова, трагически погибшего в автокатастрофе в 2013 году, были обнаружены запрещенные препараты. Подробности пока не известны.
"Утром узнал, что достоинство моей олимпийской медали повышено с бронзы до серебра. Посвящаю медаль всем своим соотечественникам", - написал Дутт на свое странице в твиттере.
आज सुबह पता चला की मेरा olympic medal upgrade हो कर Silver medal हो गया है। ये मेडल भी देशवासियों को समर्पित हैं🇮🇳 pic.twitter.com/S6qxNHW9Po– Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) 30 August 2016