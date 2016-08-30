12:51 | ОЛИМПИАДА — Лондон-2012 — Вольная борьба

Индийский борец заявил, что получит серебряную медаль Игр-2012 погибшего Кудухова

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Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт сообщил, что получит серебряную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне. По информации телеканала NDTV, в допинг пробе обладателя награды россиянина Бесика Кудухова, трагически погибшего в автокатастрофе в 2013 году, были обнаружены запрещенные препараты. Подробности пока не известны.

"Утром узнал, что достоинство моей олимпийской медали повышено с бронзы до серебра. Посвящаю медаль всем своим соотечественникам", - написал Дутт на свое странице в твиттере.

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