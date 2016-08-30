17:15 | БОРЬБА — Вольная

Алексей Бугаев: "Кудухов? Лишение медали требует веских оснований"

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Российский горнолыжник-паралимпиец, серебряный призер Игр в Сочи Алексей Бугаев заявил, что передача серебряной награды Игр-2012 Бесика Кудухова индусу Йогешвару Дутту возможна, если факт положительной допинг-пробы подтвердится.

– Возможно, что медаль Кудухова передадут другому борцу, – подчеркнул Бугаев. – Ведь допинг-пробы, которые берут у спортсменов, хранятся длительное время. Их теперь и перепроверяют. Если был обнаружен запрещенный препарат, то спортсмена лишают награды. К сожалению, несмотря на то что спортсмена уже нет в живых, медали его смогут лишить, если докажут, что она была получена незаслуженно. Таковы правила, как бы это трагично ни звучало. (Любовь КОНЯЕВА)

Бесик Кудухов, которого хотят лишить серебра Лондона-2012

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