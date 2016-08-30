Михаил Мамиашвили: "Не хочу допускать мысль о том, что медаль погибшего Кудухова могут отдать"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Объединенный мир борьбы (UWF) пока не владеет информацией о лишении медали серебряного призера Олимпийских игр-2012 Бесика Кудухова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе трагически погибшего в 2013 году спортсмена были обнаружены следы запрещенных препаратов.

– Не могу комментировать информацию о передаче серебряной медали Игр в Лондоне–2012 погибшего борца Кудухова бронзовому призеру Дутту, – сказал Мамиашвили. – Пока у меня нет никакой информации на этот счет, как, кстати, и у международной федерации борьбы. Отдавать медаль погибшего человека кому-то – это самое тяжелое. Даже не хочу допускать мысль о том, что это возможно. Единственное, могу сказать, что я далек от принятия решения по этому поводу, и слава богу. (Любовь КОНЯЕВА)