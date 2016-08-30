15:49 | ОЛИМПИАДА — Лондон-2012 — Вольная борьба

Михаил Мамиашвили: "Не хочу допускать мысль о том, что медаль погибшего Кудухова могут отдать"

0
0
0
2

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Объединенный мир борьбы (UWF) пока не владеет информацией о лишении медали серебряного призера Олимпийских игр-2012 Бесика Кудухова. Ранее сообщалось, что в допинг-пробе трагически погибшего в 2013 году спортсмена были обнаружены следы запрещенных препаратов.

– Не могу комментировать информацию о передаче серебряной медали Игр в Лондоне–2012 погибшего борца Кудухова бронзовому призеру Дутту, – сказал Мамиашвили. – Пока у меня нет никакой информации на этот счет, как, кстати, и у международной федерации борьбы. Отдавать медаль погибшего человека кому-то – это самое тяжелое. Даже не хочу допускать мысль о том, что это возможно. Единственное, могу сказать, что я далек от принятия решения по этому поводу, и слава богу. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

DimMets

Разбанен досрочно а ты в морду дай тем, кто под Бесика копает. и все вопросы будут сняты сразу.---------------------- Похоже копают мужики, если бы женщины разговор бы был жесткий, даже несмотря на то что нет полномочий его решать))

16:29

Разбанен досрочно

а ты в морду дай тем, кто под Бесика копает. и все вопросы будут сняты сразу.

16:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ