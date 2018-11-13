Оскар Де Ла Хойя: "Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым закончится через минуту или 30 секунд"

Экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO Оскар де ла Хойя прокомментировал заявление Флойда Мейвезера-младшего. Американский боксер заявил, что будет драться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

- Я думаю, он просто хочет внимания, - приводит MMAjunkie слова Де Ла Хойя. - Я не думаю, что он когда-нибудь войдет в клетку. Придумывать особые правила - смешно. Если ты собираешься боксировать, то боксируй. Если вы хотите стать бойцом ММА, зачем ограничивать себя и устанавливать правила? Если вы хотите принять участие и быть в мире ММА, то сделайте это. Не устанавливайте правила.

Я просто думаю, что он должен придерживаться бокса. Это то, что он умеет лучше всего. Но он ничего не может с собой поделать. Если он когда-нибудь сразится с Хабибом внутри восьмиугольника, мы все знаем, что произойдет. Этот бой закончится через минуту или 30 секунд.

6 октября Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC 229 и стал чемпионом в легком весе.

Мейвезер становился бронзовым призером Олимпиады-1996 в Атланте. Многократный чемпион мира в различных категориях. 40-летний американец является самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.