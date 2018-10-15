Глава Bellator не поддержал идею 50 Cent о переходе Хабиба

Глава Bellator Скотт Кокер отметил, что разбирательство дела Хабиба Нурмагомедова в атлетической комиссии штата Невада не касается его организации. Ранее известный рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) предложил Кокеру подписать контракт с россиянином и пообещал 2 миллиона долларов за выступления.

- Вчера Кертис позвонил и спросил, что будет с Хабибом, - приводит MMA Junkie слова Кокера. - Я сказал, что не знаю. Решение будет за атлетической комиссией штата Невада. Есть множество вариантов того, как будет развиваться эта ситуация. Мы можем просто наблюдать. Это никак не связано Bellator. Все это касается только бойца, комиссии и UFC.