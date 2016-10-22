Емельяненко поздравил сборную России со стопроцентным результатом на чемпионате Европы

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил российскую сборную с победой на чемпионате Европы, который проходил в Санкт-Петербурге. Россияне одержали победы во всех семи весовых категориях.

– От всей души поздравляю сборную команду России с победой на чемпионате Европы! – написал в своем Instagram Емельяненко. – Мы показали очень высокий результат, впервые завоевав все семь возможных золотых медалей. Это очень важная победа для Союза ММА России, нашего вида спорта и нашей страны!

Хочу поблагодарить тренерский состав сборной: Геннадия Капшая, Шамиля Алибатырова, Андрея Терентьева и всех тренеров, которые помогали в подготовке наших спортсменов. Отдельное спасибо Елене Розберг, врачу команды, которая помогает нашей сборной быть в тонусе.

Скоро нашим спортсменам предстоит выступить на чемпионате мира по ММА в Китае. Уверен, что вся команда также ответственно подойдет к подготовке и привезет золотые медали в Россию.