Нурмагомедов потренировался с дзюдоистами "ПСЖ"

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в тренировке дзюдоистов "ПСЖ". 30-летний уроженец Дагестана занимался в компании олимпийского чемпиона по дзюдо Джамелем Бурасом.
Ранее 30-летний Нурмагомедов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" против "Ливерпуля" (2:1). Россиянин зашел в раздевалку парижской команды после игры.
🥋 Un invité de marque au Dojo hier avec la présence du champion du monde #UFC des poids légers, Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) ! 💪– PSG Judo (@PSG_Judo) 30 ноября 2018 г.
En compagnie de Djamel Bouras et de nos jeunes judokas, Khabib a enfilé le kimono le temps d’un entraînement amical. 👍#PSGJudo #Khabib pic.twitter.com/QxMIu86EMw
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