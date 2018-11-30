16:29 | Единоборства / ММА — Дзюдо

Нурмагомедов потренировался с дзюдоистами "ПСЖ"

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ​принял участие в тренировке дзюдоистов "ПСЖ". 30-летний уроженец Дагестана занимался в компании олимпийского чемпиона по дзюдо Джамелем Бурасом.

Ранее 30-летний Нурмагомедов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" против "Ливерпуля" (2:1). Россиянин зашел в раздевалку парижской команды после игры.

 

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