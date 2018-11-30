Нурмагомедов потренировался с дзюдоистами "ПСЖ"

Кого вы считаете спортсменом года в России в 2018-м?

Павел Дацюк Сергей Шубенков Александр Большунов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Мариу Фернандес Сергей Игнашевич Денис Черышев любой другой футболист сборной России Александр Овечкин Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов Хабиб Нурмагомедов Климент Колесников Артур Далалоян Кто-то другой (напишу в комментариях)