"Адаптация к команде у всех проходит по-разному". Черчесов – о Федоре Чалове в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не выпускал на поле в матчах национальной команды нападающего ЦСКА Федора Чалова​. Тренерский штаб вызывал 20-летнего форварда на товарищеский матч против сборной Германии (0:3) и встречу Лиги наций со Швецией (0:2).

– Адаптация к команде у всех проходит по-разному. Я не говорю, что Чалов плохо тренируется – это не так. Но видно: когда он, что называется, в своей компании – у него даже движения другие. А здесь все чуть-чуть иначе. Играть на уровне первых сборных и быть не в своей тарелке – наверное, это неправильно. Дайте футболистам спокойно, шаг за шагом, прогрессировать! Головин же сразу стал играть. В молодежную сборную мы его ни разу не отпустили, потому что знаем: это наш основной игрок. В паспорт при этом не смотрели, хотя он имел право играть за молодежку. Почему мы должны его притормаживать? Готов – вперед! Нельзя ставить игрока ни позже, ни раньше. Нужно найти золотую середину. Постараемся это сделать.

И не забывайте, что тот же Федор еще играет в молодежной сборной. Если он не играет у нас, оставлять ее без боевой единицы – тоже неправильно. В ноябре мы его вызвали, потому что молодежка не играла. Всему свое время. Мы делом показываем, что это не просто вызовы. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.