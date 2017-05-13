Здено Цигер: "Сборная России доминировала по всей площадке"

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер подчеркнул, что Россия доминировала по всей площадке в матче группового турнира чемпионата мира-2017 (0:6), передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

По словам специалиста, его подопечные могли поразить ворота россиян, но не реализовали свои моменты.

- Соперник нас перебросал и доминировал по всей площадке, - сказал Цигер. - Быстро пропустили две шайбы, после чего у нас были шансы, но их не реализовали. Теперь нужно сконцентрироваться на подготовке к следующим матчам.

Напомним, что сборная России на мировом первенстве одержала пятую победу подряд, переиграв Словакию. "СЭ" вел трансляцию этой игры.