Владислав Третьяк: "ФХР предлагает Знарку остаться в сборной России в качестве консультанта"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что организация хочет, чтобы бывший главный тренер национальной сборной Олег Знарок продолжил работу консультантом команды.



ФХР в середине апреля объявила, что Знарок будет консультантом команды на время чемпионата мира-2018 до истечении срока его контракта с федерацией 31 мая.

- На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого, - приводит ТАСС слова Третьяка.