Чемпионат мира

13:35 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "ФХР предлагает Знарку остаться в сборной России в качестве консультанта"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что организация хочет, чтобы бывший главный тренер национальной сборной Олег Знарок продолжил работу консультантом команды.

ФХР в середине апреля объявила, что Знарок будет консультантом команды на время чемпионата мира-2018 до истечении срока его контракта с федерацией 31 мая.

- На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого, - приводит ТАСС слова Третьяка.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5215451

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Мы с ним хотим работать, не против этого...Это типа предложение работать? Хотите или не против? Куда не ткни в руководство любое..одни ....!!!

13:46

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