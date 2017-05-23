Владислав Наместников: "Надеюсь, что игроков НХЛ на Олимпиаду все-таки пустят"

Нападающий сборной России Владислав Наместников в интервью "Известиям" отметил, что получил положительные эмоции от выступлений за национальную команду на чемпионате мира-2017. Нападающий "Тампы" впервые сыграл на турнире и в восьми матчах набрал 6 (3+3) очков.

- Это был ваш первый чемпионат мира. Раньше была возможность оказаться в сборной?

- Я три сезона играю в НХЛ. До этого, выступая в АХЛ, не был в обойме сборной. А как оказался в "Тампе" - мы три сезона подряд выходили в плей-офф. Если вылетали из Кубка Стэнли, то меня могли разве что в ходе чемпионата мира дозаявить в сборную. Но одновременно с этим обычно освобождались Александр Овечкин, Евгений Малкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Поэтому попасть в национальную команду было трудно. Но я всегда был готов за нее играть. На нынешний вызов сразу ответил согласием - и не пожалел об этом. Атмосфера и игра в сборной России были замечательные.

- Как вы отнеслись к ситуации, сложившейся между НХЛ и МОК? У вас есть желание поехать на Олимпиаду, если секретарь НХЛ Гарри Бэттмен все-таки отпустит хоккеистов в Пхенчхан?

- Я с удовольствием поеду в сборную России при любой возможности, если поступит вызов от тренерского штаба. Надеюсь, что игроков НХЛ на Олимпиаду все-таки пустят. Очень обидная ситуация. Я на контракте с "Тампой" и буду выполнять его в любом случае. Но надеюсь, что НХЛ и МОК договорятся, и мне не придется терять возможность помочь сборной России в Пхенчхане, если я буду соответствовать ее уровню.