Виталий Мутко: "Канадцы использовали против сборной России наше же оружие"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) высказал мнение, что канадцы переломили игру за счет оружия россиян – быстрых атак. Также Мутко порекомендовал не делать скоропалительных выводов о команде и тренерском штабе.

– Парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо было, конечно, не удаляться (в третьем периоде) – канадцы, по сути, нашим же оружием и переломили игру, за счет быстрых атак. Давайте поддержим парней и пожелаем им удачи. Все, что они могли, они оставили (на площадке). А ошибки... Мы все понимаем, что в хоккее, как и в спорте, мелочей нет.

Доверие к Знарку? Давайте мы не будем об этом говорить сейчас. Ведь турнир продолжается, и ребятам предстоит матч за третье место. Давайте пожелаем им удачи, ведь многие страны мечтали поиграть на чемпионате мира. А наша команда всегда борется на максимуме. По сути, сегодня был финал чемпионата мира.

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Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия – Канада