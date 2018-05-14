Россия обыграла Словакию, Шестеркин вновь "сухой"

Сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Команда Ильи Воробьева идет на втором месте в группе А, словаки занимают пятую строчку.
В составе россиян свою первую шайбу на турнире забросил Никита Гусев, также отличились Максим Мамин, Максим Шалунов и Илья Михеев. В третьем периоде Мамин получил травму после столкновения о борт и не смог продолжить встречу.
Напомним, что ворота России защищать Игорь Шестеркин. Для него это второй полноценный матч за национальную команду и второй – "на ноль".
Чемпионат мира
Группа А
Россия – Словакия – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Мамин - 3 (Сошников), 11:10 - 1:0. Гусев - 1 (Дацюк, Зайцев), 16:50 - 2:0. Шалунов - 3 (п.в., Сошников), 58:49 - 3:0. Михеев - 2 (п.в., Барабанов, Шалунов), 59:44 - 4:0.
Вратари: Шестеркин - Чильяк (58:30 - 58:49, 58:56 - 59:44).
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (17+8+11) - 23 (2+11+10).
Судьи: Лемелин, Рантала.
14 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Расписание матчей и турнирное положение команд //
Все о чемпионате мира по хоккею
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Никита Гусев
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Игорь Шестеркин
- Максим Шалунов
- Илья Михеев
Shalopay
Не стал бы делать выводы по одному матчу, что Шестёркин однозначно лучше кота Василия, но видно, что Вася устал. Шестёркин свежее, поэтому меньше ошибок. Рискнёт ли Воробей поставить Игоря со шведами - вопрос.
20:52
Упёртый русский
Кошечкин - стабильный вратарь уровня чуть выше среднего... А Шестёркин может божить,. а может, всё-таки, и провалиться. Но я в него верю, имхо, он должен играть в ПО...
20:46
ion
skua, смотрите матчи, увидите разницу в игре. Кошечкин все отбивает перед собой. И тут же начинается пожар на пятачке. Шестеркин не отбивает перед собой - и нет трэша перед воротами. Словакия=Швейцария=Чехия на этом чемпионате по игре. Чехи словаков только в овертайме обыграли. Бросков все три команды одинаково по нашим воротам нанесли.
20:43
skua
Почему вы никогда не смотрите против кого играет сборная ? Играл бы он против Чехии и пропустил бы так же 4 шайбы, вы бы кричали -Верните Кошечкина! Давайте на него посмотрим против сильной сбороной и тогда будет ясно все
20:30
Наш
Только Шестеркин! Хватит метаний на вратарской позиции! Поддержите доверием нашего молодого вратаря!
20:24
bishop812
полюбому будет Кошечкин .почти уверен.....шестеркин на данный момент лучше....но не хотят его ставить хоть ты тресни...
20:05
Cap. Morgan
Ворота защищать Шестёркин... очередной шедевр. Немцы там что ли)))
20:00
fanat10
Шестеркина в ворота, Пашу срочно клонировать
19:51
diskmen
Шестёркин конечно молодец,но Воробей со Шведами поставит пенсионера Кошечку.
19:46
Дон_Румата
Приходится признать: да, Шестёркин лучше - спокойнее, увереннее, техничнее.
19:46
Raissss
Браво Шестеркин!!! Надеюсь вопрос с первым номером решен. Ну и вся команда здорова оборонялась....начиная с зоны соперника. В середине матча йокнуло че-та. Но Шестеркин был красава. А там и остальные встрепенулись. Эх если бы еще хоть одну такую тройку как с Дацюком. Можно было бы о высоком мечтать. Но все равно, спасибо ребятам за искреннюю игру!!!!
19:40
NF
Если Воробьев себе не враг, Шестеркин останется в воротах до конца ЧМ...
19:39
feyerabend
Хорошая победа на классе.
19:37
drJekil
Против шведов его оставьте, а то журналистов сухарь напрягает)
19:33
Тропическая гемангиома Мовсисяна
отомстили за Пьенчуган))) тогда мы проиграли случайно)))
19:28
ion
Хороший, адекватный матч. Самое важное, что хотелось бы отметить – это насколько важен хороший стабильный воротчик. В смысле, если ты атаковал, перебросал оппонента в 2 раза, но вот не залетело у тебя 5-6 шайб, ты сможешь победить. Потому что твой вратарь с 15 бросков 3-4 не пропустил. А спокойно эти 15 бросков отбил. Вот и вся разница между нашими матчами со швейцарцами, чехами и словаками. Все три матча – хороший перевес по броскам. Не все залетало. Но при этом с чехами и швейцарцами пропустили 7 шайб за 30 бросков. Вот и поражение чехам, нервотрепка со швейцарцами. И так спокойно и адекватно доведенная до конца встреча со словаками. Я обеими руками за то, что вся разница в этих играх – во вратаре. Шестеркин – хороший вратарь. Кошечкин – нет. Средний максимум. За матч Шестеркин отбил лишь один раз перед собой – все остальное либо за ворота, либо намертво. От Кошечкина все отлетает на пятак. Вот и голы. То же самое было и в финале ОИ с немцами. Повезло, что вырвали победу, но этих трех шайб не было бы в наши ворота, если бы стоял Шестеркин или Сорокин. И была бы спокойная победа 3:0 с шайбой в пустые. Очень надеюсь, что Шестеркина все же стартовым кипером сделают.
19:27