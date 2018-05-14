Россия обыграла Словакию, Шестеркин вновь "сухой"

Сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Команда Ильи Воробьева идет на втором месте в группе А, словаки занимают пятую строчку.

В составе россиян свою первую шайбу на турнире забросил Никита Гусев, также отличились Максим Мамин, Максим Шалунов и Илья Михеев. В третьем периоде Мамин получил травму после столкновения о борт и не смог продолжить встречу.

Напомним, что ворота России защищать Игорь Шестеркин. Для него это второй полноценный матч за национальную команду и второй – "на ноль".

Чемпионат мира

Группа А

Россия – Словакия – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мамин - 3 (Сошников), 11:10 - 1:0. Гусев - 1 (Дацюк, Зайцев), 16:50 - 2:0. Шалунов - 3 (п.в., Сошников), 58:49 - 3:0. Михеев - 2 (п.в., Барабанов, Шалунов), 59:44 - 4:0.

Вратари: Шестеркин - Чильяк (58:30 - 58:49, 58:56 - 59:44).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (17+8+11) - 23 (2+11+10).

Судьи: Лемелин, Рантала.

14 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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