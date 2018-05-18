Рашит Давыдов: "Бобровский сожалеет, что не смог приехать в Данию"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов в интервью "СЭ" рассказал о выборе голкиперов на чемпионат мира-2018 в Дании.

– Признайтесь, рассчитывали на помощь кого-то из заокеанских вратарей? Например, Василевского.

– Больше надеялись на Сергея Бобровского. Понимали, что "Тампа" Василевского пройдет далеко, поэтому общались с Бобровским. К сожалению, последние матчи плей-офф он играл с травмой. И лично мне это было видно. Сергей сожалеет, что не смог приехать в Данию помочь сборной, но это жизнь.

– А Василевский бы приехал в сборную в случае вылета "Тампы"?

– Думаю, да. Только какой смысл сейчас об этом говорить? А если бы он вдруг не приехал, чего бы мы делали тогда?

– Вариант с приездом Худобина или Георгиева не рассматривался?

– По Георгиеву думали. Он был в наших списках. Но, скорее, в роли второго номера. Хотели пригласить Сашу, посмотреть на него, познакомиться и начать совместную работу.

– На каком этапе вы увидели, что Шестеркин переигрывает Сорокина?

– А вы оглянитесь ровно на год назад и посмотрите, как каждый из них играл в нашем чемпионате. Возможности Игоря я знаю лучше, так как вижу его каждый день в СКА, с Ильей же встречаюсь только в сборной. На мой взгляд, Шестеркин чуть лучше оснащен технически. В рамках минувшего регулярного чемпионата это проявлялось очень отчетливо. Да, в плей-офф Игорь почти не играл. Но вы должны понимать, что Коскинен был твердым первым номером питерского клуба, поэтому он и выходил на лед.

На память приходит позапрошлый сезон. В серии плей-офф с "Локомотивом" Коскинен получил травму и доигрывал ее Шестеркин. Игорь начал и финал с "Магниткой", однако заканчивал сезон именно Коскинен. Есть определенные правила игры. Микко был подписан на роль первого номера СКА, поэтому именно он и играл.

Что касается нынешнего сезона, то Шестеркин в ноябре получил повреждение. Потом он долго набирал форму и восстанавливался – вплоть до Кубка Первого канала. До травмы Игорь показывал свой лучший хоккей. И, не случись ее, никто не знает, чем бы все закончилось и кто бы защищал ворота на Олимпиаде. К счастью, появился Василий Кошечкин. Он с задачей справился, сборная выиграла золотые медали. Но, повторюсь, если бы не травма Шестеркина, не исключаю, что расстановка сил была бы другой.

– То есть по факту Шестеркин мог был бы стать основным голкипером на Олимпиаде?

– Совершенно верно. И, поверьте мне, это был бы далеко не худший вариант. (Игорь ЕРОНКО)