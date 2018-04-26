Чемпионат мира

18:10 | Хоккей — Чемпионат мира

Рантанен сыграет на чемпионате мира в Дании

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Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен принял приглашение сборной Финляндии на чемпионат мира, сообщает официальный сайт финской федерации хоккея. Напомним, что в этом сезоне 21-летний хоккеист 84 (29+55) очка в 81 матче регулярного сезона НХЛ, а в шести играх плей-офф он сделал 4 результативные передачи.

"Теперь, когда прошло несколько дней передышки после плей-офф, приятно снова быть в игре. Я очень хочу быть в этой команде", – сказал Рантанен.

Отметим, что для хоккеиста этот чемпионат мира станет третьим кряду. В 2016 году он выиграл серебро турнира.

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maxcds

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