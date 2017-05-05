Любимов, Ничушкин и Науменков провели раскатку перед матчем со Швецией

Сборная России провела ледовую тренировку для игроков, которые не примут участия в матче группового турнира чемпионата мира с командой Швеции. В ней приняли участие Роман Любимов, Валерий Ничушкин и Михаил Науменков, а также два вратаря – Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Также участие в раскатке принял первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Накануне сборная России внесла в заявку 22 хоккеиста. В нее не вошли Любимов, Ничушкин, Науменков, а также Андрей Светлаков, Алексей Береглазов и Кирилл Капризов. (Марат САФИН)

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.