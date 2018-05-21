Леонардо Дженони: "С серебром сложно смириться. В следующий раз Швейцария победит"

Вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони рассказал о том, как ему непросто было принять поражение от Швеции в финале чемпионата мира (2:3 Б).

- Реально был отразить бросок Филипа Форсберга в серии буллитов?

- Очень сложно. Мне хотелось это сделать, но я среагировал чуть позже, чем было надо.

- В любом случае ваша команда должна быть довольной тем, что показала в финале.

- Да, но нам бы хотелось находиться на месте шведов и праздновать. С этим сложно смириться. В то же время я рад за себя и команду. Нам есть чем гордиться. Хотя сейчас у меня не самое лучшее настроение. Мы были близки к победе.

- Эту сборную Швеции реально обыграть?

- Мы были к этому близки, имели пару хороших моментов в овертайме. Победим в следующий раз. (Игорь ЕРОНКО)

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